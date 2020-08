El papá de Britney Spears rompe el silencio y habla de la conspiración en su contra

El movimiento #FreeBritney, que han formado en redes sociales los fans de Britney Spears, ha comenzado a tomar tal fuerza, que incluso ha logrado el pronunciamiento de los hermanos de la cantante y ha sumado algunos aliados como Miley Cyrus, Rose McGowan, Ariel Winter, Bella Thorne, Paris Hilton y hasta la mismísima Cher. Esta iniciativa nace como una forma de ejercer presión ante las autoridades a cargo del caso de la cantante, quien desde 2008 se encuentra bajo la tutela legal de su padre, Jamie Spears, lo que le impide a tomar decisiones sobre sus finanzas, su carrera e incluso su vida personal. Es por eso que el progenitor de la intérprete de Stronger ha sido señalado de querer aprovecharse de la situación y así mantener el control absoluto de la fortuna de la artista de 38 años, por lo que sus fans exigen el término de la curatela y la liberación de la cantante de una vez por todas. Ante estos señalamientos, y luego de años de guardar silencio al respecto, Jamie por fin ha alzado la voz y ha hablado abiertamente de lo que opina acerca de este movimiento y de todo lo que se dice alrededor de él.

En una entrevista concedida a The New York Post, Jamie dio una contundente respuesta al movimiento que lleva varios años rondando las redes sociales y que en las últimas semanas ha tomado fuerza debido a la cercanía de la nueva audiencia en la que se revisará el caso de Britney y su tutela, el próximo 22 de agosto. "Todos estos teóricos de la conspiración no saben nada. El mundo no tiene ni idea", dijo el padre de la también empresaria visiblemente molesto, según detalló el medio. "Depende de la corte de California decidir qué es lo mejor para mi hija. No es asunto de nadie más”, expresó Spears luego de ser consultado respecto a los señalamientos de que estaría coludido con el manager de Britney y su abogada, para lograr que el tema de la tutela fuera permanente.

Sobre las acusaciones de que al tener el control total de la millonaria fortuna de su hija, estaría desviando dinero para su beneficio personal, Jamie negó contundentemente los dichos, revelando que cada peso que se gasta de la cuenta de la artista está fiscalizado y se tiene que rendir cuentas ante las autoridades. “Tengo que reportar cada centavo gastado en la corte cada año", dijo. "¿Cómo diablos robaría algo?".

Jamie volvió a referirse al movimiento #FreeBritney, esta vez para señalar a los aliados más radicales, abogando por su derecho a la privacidad y la de su familia. "La gente está siendo acosada y atacada con amenazas de muerte. Es horrible. No queremos ese tipo de fans. Amo a mi hija. Amo a todos mis hijos. Pero este es nuestro asunto. Es privado”, puntualizó. Cabe destacar, que decenas de fans se han dado cita a las afueras de la Corte de California con pancartas de apoyo en favor de Britney y mensajes en contra de Jamie Spears y el equipo legal que se encarga de los asuntos de la intérprete.

Clama por su libertad

En una reciente entrevista, el hermano mayor de Britney Spears, Brian, se refirió a la situación que enfrenta su famosa hermana, revelando que la intérprete sí está en búsqueda de que ponerle fin a la tutela. "Ella siempre ha querido salir... Tener a alguien que constantemente le diga lo que tiene que hacer tiene que ser frustrante", dijo Spears en una charla con el podcast, As Not Seen on TV, conducido por el presentador Drew Plotkin.

Estos dichos coinciden con las propias declaraciones que Britney hizo en 2008 para el documental de MTV Britney: For the Record, en donde habló del tenso momento que vivía entonces y que al parecer se ha extendido por 12 años. “No creo que (mi vida) esté fuera de control. Creo que está demasiado controlada… Si no estuviera bajo las restricciones que me sostienen, me sentiría más liberada… No hay emoción, no hay pasión… Incluso si vas a la cárcel, sabes que hay un momento en que saldrás. Pero esta situación nunca se termina”, dijo entre lágrimas, asegurando que estar en esa posición la tenía sumamente deprimida.