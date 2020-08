Bárbara Coppel y su familia celebran el cumpleaños 43 de Alejandro Hank Amaya

Las celebraciones no terminan para los Hank-Coppel. Apenas hace una semana Bárbara Coppel celebraba por todo lo alto el cumpleaños de su hija mayor, Amaïa, y ahora ha sido el turno de festejar del esposo de la guapa socialité, Alejandro Hank Amaya, quien el pasado 2 de agosto celebró su cumpleaños número 43. Rodeado por el cariño de su clan e instalado en su nueva vida en España, el torero se dejó consentir por su esposa y sus hijos, en unos días que se tomaron para visitar algunos hermosos rincones de la Madre Patria y disfrutar de todas las sorpresas que Bárbara y sus hijos le tenían planeadas.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

A través de sus redes sociales, la también empresaria compartió algunos detalles del festejo de su marido y de los lugares que visitaron durante su travesía de fin de semana. La familia, que se encuentra refugiada al sur de España, específicamente en Sevilla, donde se han instalado en una hermosa finca, visitaron la ciudad de Ronda, una provincia de Málaga que se encuentra en la comunidad autónoma de Andalucía, que según confesó la misma Bárbara en un video que compartió en Instagram Stories, es un lugar muy especial para ella y su marido.

La familia decidió hospedarse en el lujoso Anantara Villa Padierna Palace Benahavís Marbella Resort, en donde pasaron una tarde muy divertida de sol, alberca y deliciosa comida del mar, algo de lo que los fans de Bárbara pudieron ser testigos gracias a las fotografías y videos que compartió en sus redes sociales, en donde pudimos ver a un sonriente Alejandro, disfrutar en pleno a sus tres hijos, quienes no dejaron de llenarlo de cariños y abrazos en su día especial.

VER GALERÍA

El momento cumbre de la celebración llegó con la partida del pastel, el cual estaba lleno de motivos sevillanos, emulando una gran plaza de toros, con bailarinas de flamenco y motivos de la fiesta brava por todo el pastel. La familia entera cantó el Feliz Cumpleaños al festejado, quien sonriente esperaba el momento de soplarle a las velitas, rodeado de sus tres hijos que estaban sentaditos sobre su regazo. Bárbara también aprovechó para expresar su amor por su marido, dedicándole un significativo mensaje en Instagram, el cual acompañó de diversas postales en las que mostró algunos de los mejores momentos al lado de Alejandro. "Feliz cumpleaños Alejandro. Te amamos", se puede leer en la publicación.

El idílico momento por el que atraviesa

Sin duda alguna, Bárbara Coppel se encuentra en uno de los momentos de mayor plenitud en su vida. La modelo ha encontrado en su esposo, a la persona ideal con quien compartir sus pasiones y sus alegrías, haciendo de los viajes su estilo de vida y formando una hermosa familia junto a sus tiernos pequeñitos. La plenitud y felicidad de Bárbara es tal, que incluso ella misma se siente incrédula ante la etapa de vida que experimenta, según lo confesó a ¡HOLA! en una reciente entrevista. “A veces no creo la vida que estoy viviendo. Siempre he sido un alma viajera, pero nunca pensé seguirlo haciendo con mi esposo e hijos. No ha sido fácil, es mucho trabajo, pero cuando algo te apasiona las cosas se acomodan”, expresó ilusionada.

VER GALERÍA