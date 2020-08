Tini Stoessel habla por primera vez de su ruptura con Sebastián Yatra: 'La distancia jamás ayuda'

A lo largo de estos meses, Tini Stoessel ha enfrentado una serie de constantes cambios en su vida, no solo en el ámbito profesional, -inmersa en una exitosa carrera sobre los escenarios-, sino también en lo sentimental, luego de que a mediados de mayo pasado, ella y su entonces pareja, Sebastián Yatra, anunciaran el término de su noviazgo. A un tiempo de esa decisión, que fue tomada de común acuerdo, la cantante ha roto el silencio para compartir cómo de que manera la marcó esa ruptura, en la que la distancia fue sin duda un factor determinante, así lo confesó la intérprete, quien a corazón abierto reveló que incluso el confinamiento los tomó por sorpresa, por lo que cada uno buscó refugiarse con sus respectivas familias, ella en Argentina y él en Colombia, de donde son originarios.

De lo más transparente, Tini reveló en entrevista con la publicación argentina Gente, que gracias a estos días en los que su ajetreada dinámica de trabajo se puso en pausa, encontró la manera de vivir el proceso de la conclusión de su noviazgo, enteramente agradecida por esta oportunidad que la vida le otorgó. “En otra ocasión, yendo de un lado al otro entre shows y aeropuertos, no hubiese podido parar para hacer el duelo. Lo hubiese topado con el ritmo de ir y venir… Y después te encuentras llorando por ahí, de a ratos angustiada, por momentos triste… En cambio, en este caso, enfrenté el duelo, lo atravesé como se debe…”, confesó, asegurando que la presencia de sus amigas y su familia fue imprescindible durante ese periodo.

Eso sí, Tini prefirió reservarse los detalles de lo que ocurrió entre ella y Yatra, aunque recordó los bellos instantes de esa etapa en la que ambos conformaron una de las parejas más mediáticas del espectáculo. “Jamás voy a revelar qué fue lo que pasó entre nosotros. Es algo recontra íntimo. Pero era lo mejor para los dos y era importante aclararlo…”, dijo para la revista Gente, espacio en el que destacó los lindos recuerdos de aquellos días junto a Yatra. “Fue una historia de amor increíble, una historia que compartimos muy pasionalmente. No fue mucho tiempo quizás, pero fue intenso… Hoy los planes y las vidas de los dos ya no iban muy de acuerdo, entonces tomamos la decisión de seguir cada uno su camino…”, explicó, revelando que ya se habían tomado un tiempo para hablar de lo que estaba ocurriendo.

La también actriz, que saltara a la fama gracias a la serie de Disney, Violetta, apuntó que con la pandemia los planes que ambos tenían de viajar a grabar una serie juntos se vieron truncados, una posibilidad que les habría permitido reconectarse como pareja. “La cuarentena nos atrapó, a él en Colombia y a mi aquí. Y la distancia jamás ayuda, había necesidad de charlar personalmente. Nos hubiese encantado que así fuera pero no tuvimos chance…”, dijo a Gente, reiterando que ante esa situación consideraron que lo más sano era “cortar”.

Un cariño que perdura

A principios de julio, Sebastián Yatra se expresó sobre el término de su noviazgo con Tini, dejando claro que a pesar de todo, a los dos los mantiene unidos un lazo de cordialidad. “Mi corazón está bien, terminé con Martina ya hace casi dos meses, obvio no fue un momento fácil y no lo ha sido. Nos seguimos queriendo cantidades y yo siempre voy a querer lo mejor para ella, siempre vamos a respetarnos, siempre nos vamos a tener un gran cariño…”, dijo en entrevista con el segmento virtual de Univision, El Break de las 7. “Yo lo que siempre digo, el hecho de que algo no dure para siempre no significa que es un fracaso para mí, esto que yo viví con ella ha sido de las bendiciones más grandes de mi vida, para mí siempre seguirá siendo un milagro muy bonito, positivo, algo con lo que he crecido y ojalá siempre podamos conservar esa bonita amistad…”, agregó.

