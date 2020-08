África Zavala sobre su bebé: 'Va a llegar cuando él quiera, ya estamos a nada, él decide'

La emoción no podría ser más grande para África Zavala, pues el día en que debutará como mamá está cada vez más cerca. La actriz ha confesado que vivir su embarazo en el confinamiento no ha sido sencillo, pues ha extrañado muchos a sus seres queridos, entre ellos a su mamá. Sin embargo, se ha mantenido positiva y con la creciente ilusión por la nueva etapa que está por iniciar. Además, en esta dulce espera ha contado con el apoyo y amor incondicional de su pareja, León Peraza, quien además se ha convertido en su fotógrafo favorito. La estrella de telenovelas ha contado que la llegada de su bebé es inminente y ha revelado cómo se siente en estos instantes en que está por darle la bienvenida.

Sus últimas publicaciones en redes sociales han permitido adivinar que África se encuentra en la recta final de su embarazo, y ahora ella lo ha confirmado, señalando que prácticamente ya no falta nada. “Ahora sí que va a llegar cuando él quiera, ya estamos a nada, ya él decide”, dijo la actriz entre risas durante una entrevista para el programa Hoy. La futura mamá admitió que esta dulce espera ha sido totalmente distinta a como la había imaginado. “Hay cosas que no he podido hacer como un baby shower o de repente los antojos, que no puedes salir a la calle por algo que se te antojó, ha sido todo algo muy distinto al estar pues encerrada, (tampoco) ir a una clase de yoga y platicar con otras mamás…”, señaló. Pero pese a esta situación, ella se ha mantenido con el mejor ánimo, apoyada por su amado. “Ha sido todo pues diferente pero también lo he tomado de la mejor manera, siempre positiva también pensando que pues es una manera de disfrutar mi embarazo aquí con León que me consiente, hemos estado disfrutándolo… Muy unidos, así que ha sido también bien padre”, aseguró.

Sin embargo, uno de los aspectos que reconoce que más le han afectado ha sido el del ámbito familiar, pues no ha podido compartir con sus seres queridos como desearía esta etapa tan especial. “Eso es lo que la verdad si duele, y duele mucho porque sí la familia para mí siempre ha sido lo más importante, y los amo, amo a mi mama a mis hermanos, entonces pues sí, ese ha sido el lado difícil”, confesó la estrella de telenovelas. “Pero también lo bueno es que la tecnología te permite verte ya todo el tiempo por lo menos en el teléfono”, señaló.

Cuestionada sobre cuales han sido los momentos más lindos que ha vivido en su embarazo, África no tardó en responder: “Las pataditas del bebé, ya cuando sientes que se mueve es una sensación indescriptible y ha sido súper bonito”, aseguró la actriz, quien hace unos meses confesó que, en su primer ultrasonido, tanto ella como su novio León lloraron de la emoción. Además, admitió que sentirse apapachada en estos momentos es otra de las cosas que ha disfrutado de esta etapa. “Y también sentirme muy consentida, aprovechar ese momento”, comentó.

Los planes para el gran día

África había reconocido cierto temor durante sus visitas al doctor para las revisiones de rutina, ello debido a la actual pandemia. Por esta razón, había señalado que tanto ella como su novio han considerado que su hijo naciera en casa y que fuera un el parto en el agua. “Bueno, esa es la idea, si Dios quiere, si se puede, pues sí, esa es mi intención, si algo no se puede así haré lo que tenga que hacer, pero pues esa es la intención”, confesó en el matutino de Televisa, espacio en el que incluso se animó a mostrar su crecido baby bump. La actriz ha compartido su opinión respecto a las alternativas para recibir a su hijo, y había hablado también de las ventajas de tener a su hijo en un hospital. “También me da mucho miedo porque alguna complicación y cómo corres y haces… Entonces lo voy a tener en un hospital”, había señalado el 20 de julio en Despierta América. Al parecer la actriz está abierta a las posibilidades dependiendo cómo se den las cosas cuando llegue el esperado momento en que se convertirá en madre.

