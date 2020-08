Contando los días, Adrián Uribe presume la pancita de Thuany a 27 semanas de embarazo

Adrián Uribe y su novia Thuany Martins no pueden ocultar la felicidad que los embarga en este momento de sus vidas. Y es que la pareja cuenta los días para conocer a su pequeñita que viene en camino, proceso que han querido compartir con todos sus seguidores a través de sus redes sociales, quienes se han mantenido pendientes del embarazo de la modelo brasileña. Fue justo a través de ese medio, que el actor ha compartido una nueva postal, en la que muestra una actualización del crecimiento de la pancita de su novia de una forma muy divertida.

En la imagen, que Adrián ha publicado en su perfil de Instagram, se puede observar a la pareja posando espalda con espalda y de perfil, evidenciando así lo mucho que ha crecido la pancita de Thuany. Además, el comediante, haciendo gala de su sentido del humor, decidió posar también con una pelota en el vientre, llevándola dentro de su playera, emulando el tierno estado de su guapa novia. “Hoy cumplimos ¡27 semanas de embarazo!”, se puede leer en el texto que el también conductor ha escrito como descripción de su divertida fotografía.

Como era de esperarse, Thuany respondió al tierno gesto del padre de su hijo, tal y como suele hacerlo cada que el actor publica algo sobre su relación o su embarazo, dejándose ver completamente enamorada de él y feliz por el momento tan especial por el que están atravesando como pareja. “Te amo”, escribió la modelo entre emojis de corazón.

Los fans de Uribe han reaccionado con mucha emoción ante la linda postal, dejando miles de likes para la pareja y llenando la publicación con mensajes de felicitación y buenos deseos para la hermosa etapa que están a punto de iniciar, ahora como toda una familia. Entre los comentarios, destacó el de Omar Chaparro, amigo de la pareja y a quien en semanas anteriores se le acusó de haber revelado el sexo del bebé de Adrián y Thuany, antes de que incluso la pareja lo hiciera, bromeando con esta situación. “Ya nos urge que llegue esa nena, perdón ese nene, digo el bebé, la criatura, su hijo o hija lo que mande Dios”, escribió el actor.

Una dulce declaración de amor

A lo largo de su dulce espera, Adrián y Thuany han compartido sus emociones e impresiones sobre esta linda etapa que están experimentando como pareja. De hecho, la futura mamá no ha dejado de compartir sus reflexiones sobre lo que espera de la maternidad, siempre mostrando su amor y gratitud hacia el padre de su pequeñita. “Desde que sé que estás dentro de mí, sé que serás el destinatario de mi cariño más sincero y amor incondicional. Todavía no has nacido y ¡eres mi mejor razón para vivir!”, escribió Martins hace una semana, presumiendo su pancita y celebrando el haber llegado a las 26 semanas de gestación.

La modelo continuó su reflexión con una emotiva declaración de amor para Adrián, a quien le agradeció el poder vivir la experiencia de la maternidad y por la relación que han formado. “Gracias @adrianuribe por hacerme la mujer más feliz, nuestra princesa y yo somos afortunadas en tenerte en nuestras vidas. Te amamos”, finalizó Thuany emocionando a sus seguidores.