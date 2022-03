¡A la Beyoncé! Adele impacta con su nuevo look

Adele sigue sorprendiendo a todos con sus drásticos cambios físicos. Hace unos meses dejaba a varios con la boca abierta al presumir su nueva y esbelta figura, luego de perder 45 kg, resultado de la constancia y la fuerza de voluntad de la intérprete de Hello, además de una rigurosa dieta y una dura rutina de ejercicios. Si bien, ese gran cambio le ha ganado el reconocimiento de sus fans, ahora la intérprete ha vuelto a sorprender al dejarse ver de lo más sonriente en sus redes sociales, mostrando un estilo de cabello completamente diferente al que ha mostrado en los últimos años, e incluso desde que saltó a la fama en 2008.

A través de perfil de Instagram, Adele compartió una imagen en la que se le puede ver luciendo una cabellera un poco más rubia que de costumbre y unos risos que enmarcan su hermoso rostro, un estilo totalmente inédito en ella, mostrando una faceta más camaleónica y menos clásica de sí misma, luciendo guapísima y feliz. Cabe destacar, que la intérprete de Someone Like You también se ha dejado ver sin una gota de maquillaje, demostrando que lejos del glamur y las horas en la silla de peinado, también se ve hermosa.

En la foto, la cantante inglesa aparece rindiendo homenaje a Beyoncé, una de sus cantantes favoritas y por la que en más de una ocasión ha gritado su amor a los cuatro vientos, dedicándole sus premios o halagando su trabajo musical. Tal y como lo hizo en su reciente publicación, en donde le envió un lindo mensaje. “Gracias Queen por hacernos sentir a todos tan amados a través de tu arte”, compartió junto a la foto, en la que justo se puede observar la imagen de la esposa del rapero Jay Z en una pantalla y junto a la que Adele posó feliz.

Pero el homenaje a la intérprete de Crazy in Love no paró ahí, pues Adele, haciendo gala de su nueva figura, posó para la comentada fotografía usando una blusa ajustada de color café, con estampado de lunas beige, tal y como el que usan Beyoncé y sus bailarinas en el videoclip de su más reciente sencillo Already, el cual se desprende de su nuevo álbum visual Black is King, que se publicó a través de la plataforma Disney+.

La nueva versión de Adele

Fue justo el pasado 6 de mayo, cuando la intérprete celebró su cumpleaños número 32, que el mundo cayó a los pies de Adele, luego de que se publicaran unas imágenes de su íntima celebración, en la que prácticamente luce irreconocible y muy lejos de la Adele que vimos la última vez sobre el escenario, durante el cierre de su gira en 2016 en el estado de Wembley. Desde entonces, muchas cosas cambiaron en la vida de la artista, pues además de mantenerse alejada de la vida pública, también enfrentó el divorcio de su esposo Simon Konecki, también padre de su único hijo.

Fue precisamente por la discreción por la que Adele ha optado, sobre todo en su vida personal, que nadie se percató del proceso por el que la cantante estaba atravesando, sorprendiendo el día de su cumpleaños luciendo mucho más delgada que antes, vistiendo un minivestido entallado que evidenciaba su nueva figura y luciendo guapísima como siempre. De inmediato, las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo y felicitaciones para la artista, quien no ha hecho mayores declaraciones sobre esta nueva etapa de su vida e incluso sobre lo que viene para su carrera, pues hasta ahora no hay fecha sobre el lanzamiento de nueva música. Cabe destacar, que han pasado casi cinco años desde que la inglesa lanzó nueva música, por lo que sus fans se encuentran ansiosos.