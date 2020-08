¿Qué se necesita para conquistar a Ale y Pau Capetillo? Ellas lo revelan

Sin duda alguna, Pau y Ale Capetillo heredaron la guapura y belleza de sus padres y han comenzado a robar corazones por todos lados. Y no hace falta que ellas lo confiesen, pues a través de sus redes sociales suelen recibir miles de comentarios en donde siempre les llueven halagos e incluso les ha salido uno que otro enamorado que no duda en declararles su amor de forma pública. Sin embargo, los halagos no bastan para llamar la atención de las hermosas hijas Biby Gaytán y Eduardo Capetillo, quienes han revelado las características que debe reunir un galán para conquistar su corazón.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

A través de su canal de Youtube, las hermanas compartieron con sus fans algunos detalles de su vida íntima y familiar, contestando algunas preguntas curiosas de sus suscriptores y aclarando ciertos rumores o creencias que existen alrededor de ellas y de su familia. Fue ahí donde Pau y Ale revelaron las características que les resultan atractivas en alguien más, haciendo énfasis en que por el momento no están en búsqueda de novio o algo parecido.

La primera en tomar la palabra fue Paula, quien contestó la pregunta de uno de sus seguidores en donde las cuestionaron sobre si en alguna ocasión sintieron atracción por la misma persona, algo que las dos negaron, asegurando que tienen gustos muy distintos. “Me gusta que sean muy inteligentes, eso es lo primero. Que sean muy cultos, que pueda hacer planes con ellos como ir a un museo, ir a una librería, ese es mi plan ideal”, expresó la guapa jovencita.

VER GALERÍA

Sin embargo, su descripción no se quedó ahí y ahondó: “Ya sé que dice que yo soy muy fresa, pero, por alguna razón, a mi no me gustan los niños fresas. No porque los niños fresas sean malos, pero no son mi tipo de novios, porque yo tengo puntos de vista, opiniones e ideales un poco más a lo liberal… Y necesito a alguien que pueda compartir como ese tipo de mentalidad conmigo, un poco más contemporáneo, un poco más libre con sus ideas”, detalló.

Por su lado, Alejandra se encargó de dejar en claro que por el momento no está en búsqueda del amor o de conocer a alguien; sin embargo, sí habló de las características que debe reunir un galán para que pueda llamar su atención. “No estoy buscando un hombre, pero si algún hombre llegara a cruzarse por mi vida, en lo que me fijaría sería en que fuera totalmente auténtico, yo soy una persona sumamente transparente. Desde el momento uno en el que me conoces, me abro y soy un libro abierto, no tengo barreras, no escondo cosas. Soy totalmente yo. No soporto en general a la gente que no sea auténtica, como fingidas, que quieren caer bien. Yo en un hombre como que lo valoro muchísimo, que sea desde el momento uno totalmente auténtico y que sea super aventurero”, finalizando así la plática sobre los novios.

VER GALERÍA

Hermanas muy unidas

En videos pasados, quedó en evidencia que entre Ale y Pau existe un vínculo muy especial, pues ellas mismas han confesado que son muy unidas y que incluso duermen en la misma habitación. De hecho, las guapas jovencitas revelaron que en ocasiones han llegado a juntar sus camas, cuando se encuentran en otras casas u hoteles, pues dijeron, se extrañan incluso estando en la misma habitación. “No es porque nos de miedo… es por que estamos en camas separadas y es como: ‘te extraño’”, confesaron muy sonrientes.