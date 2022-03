Entramos en exclusiva a la boda de Camila Fernández

Camila Fernández y Francisco Barba se han convertido, este sábado 1 de agosto, en los protagonistas de una boda sorpresa. Después de exactamente nueve meses de relación, los jóvenes enamorados decidieron dar un paso más y se han dado un romántico "sí quiero" frente a sus familiares y seres queridos. En la próxima edición de ¡HOLA!, nuestros lectores encontrarán todos los detalles y anécdotas de la emotiva ceremonia y del íntimo festejo que ha llegado al corazón de los Fernández: fotografías exclusivas, entrevista con la novia más feliz del mundo, la descripción de su vestido, y de la fiesta posterior, y una extensa crónica que irá desde la historia de amor de los recién casados a la emoción de los padres de Camila, Alejandro Fernández y América Guinart, al ver a su hija vestida de novia.

Aunque es muy cuidadosa con los detalles de su vida privada que comparte con la prensa, recientemente, la joven dio pistas de sus planes de boda al revelar que Francisco era el hombre de su vida: “Con este niño que me tocó, que es un tesoro, sí me veo con él haciéndome viejita, no te voy a decir que no”, comentó hace un par de semanas al programa de Primera Mano. Fue en enero pasado cuando, Camila Fernández dio detalles de cómo se dio el amor con Francisco, a quien conoció en una cita a ciegas organizada por amigos en común y que resultó todo un éxito, pues el click entre ellos fue inmediato: “Me dijeron que según le gustaba. Nos hicieron una comida, fíjate, bien listos, porque a él le dijeron: ‘Tienes que conocer a Camila’ y a mí me dijeron: ‘No, es que tienes que conocer a este niño…’ y yo, ok (…) Era obvio que la hacían para que nos conociéramos y ya ahí fue como un flechazo al corazón y quedé enamorada”, narró en entrevista para Ventaneando.

En esa charla, la joven de 22 años de edad, reconoció que su noviazgo con Francisco era tan especial que lo catalogaba como el más importante en su vida: “Estoy muy enamorada muchachos, gracias por ser parte de esto, es algo muy especial, es la primera relación seria que tengo, es muy bonita, muy honesta, creo que jamás me había tocado sentir algo tan lindo y sí está ahí para mí, es una persona muy buena con la que me tocó, gracias a Dios, coincidir en esta vida y lo quiero muchísimo”. A inicios de año, Camila contó que llevaban tres meses de novios y que algo le decía que él era el indicado: “Yo creo que sí vamos a durar".

Aunque Camila Fernández nunca se había animado a salir con alguien sin conocerlo, la situación con Francisco fue mágica desde el primer momento y rápidamente se dio cuenta de que eran el uno para el otro: “Resultó que teníamos muchos amigos en común y vida en común, tipo que el que le hace el sonido a mi papá, que es su amigo de toda la vida, es su pariente también y eso para mí fue lo mejor que me ha pasado porque tenemos muchas cosas en común”. Pero lo que más la conquistó fue descubrir el gran ser humano que es Barba: “Desde el día uno que lo conocí me cautivó completamente (…) Es muy guapo, aparte de muy guapo, es muy bueno, a mí me enamoró más su manera de ser”, contó.

Cuenta con la bendición de su papá, Alejandro Fernández

Debido a la excelente relación que Camila tiene con sus papás, América Guinart y Alejandro Fernández, no dudó en compartir con ellos su enamoramiento y les presentó a Francisco desde el inicio de su historia: “Desde que empezamos a salir mi papá lo conoció y se cayeron bien, que es lo bueno”, dijo. Cuando la contingencia sanitaria comenzó, Alejandro Fernández y sus hijos se reunieron en la propiedad del cantante en Puerto Vallarta para pasar juntos la cuarentena, un tiempo que Camila disfrutó para reconectar con su familia, sobre todo con su papá, de quien guardó muy lindos recuerdos de esta época: “Sí, fue un momento muy bonito, familiarmente, volver a estar con mi papá, porque yo nunca había vivido con mi papá, entonces fue algo muy padre y fue algo padre que disfrutamos todos”, comentó hace unos días en entrevista con el programa Sale el Sol. Encuentra todos los detalles del gran día de Camila Fernández y Francisco Barba en la próxima edición de ¡HOLA!