¿A quién le canta tan románticamente el esposo de Galilea Montijo?

Con casi nueve años de matrimonio, Galilea Montijo y Fernando Reina son una pareja sólida en la que el amor sigue siendo tan fuerte como el primer día. El empresario, padre del único hijo de la conductora, ha demostrado ser el mayor apoyo para ella, tal y como se ha demostrado en varias ocasiones en las que él ha levantado la voz por ella en nombre del amor. Del mismo modo, también ha sido su mejor cómplice en los momentos más divertidos, muchos de ellos inmortalizados en las redes sociales. Ahora, el político acapulqueño ha protagonizado un simpático video en el que se ha dejado ver muy bien acompañado, y no precisamente de la estrella de Hoy. Fernando publicó en su Instagram un breve clip en el que se le ve interpretando apasionadamente el tema Valió la pena, de Marc Anthony, y moviéndose al ritmo de la música. Sin embargo no fue Galilea su pareja de baile ni a quien le cantó románticamente, sino a su incondicional amigo Apache. La presentadora no tardó en comentar el post con su característico sentido del humor: “Ya está muy raro, ¿no?”, comentó entre risas, a lo que su marido contestó también en tono de un reproche bromista: “¡Pues él no se ríe de cómo bailo!”; haz click en el video para ver a quién le cantó Fernando.

