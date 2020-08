La sincera disculpa de Ellen DeGeneres a su equipo: 'Lo siento mucho...'

El programa de Ellen DeGeneres es uno de los más shows televisivos más importantes de Estados Unidos, y es que en su foro han desfilado desde las más célebres figuras del mundo del entretenimiento, hasta personajes destacados de la política como los Obama o Hillary Clinton. Incluso a principios de año se llegó a especular que la famosa anfitriona haría la primer gran entrevista a Meghan Markle tras su decisión de tomar un camino independiente a la Familia Real británica. Y aunque tal versión terminó por descartarse, lo que es un hecho es que la emisión dirigida por Ellen se ha vuelto todo un referente en la pantalla chica. Sin embargo, la imagen de este exitoso programa fue empañada en las últimas semanas, pues comenzaron a circular historias sobre las condiciones de trabajo ‘tóxicas’ en el foro, y las cosas fueron más allá cuando incluso se dio a conocer que estas denuncias desembocarían en una investigación interna. Ante el revuelo que causaron estas afirmaciones, la conductora decidió dirigirse a su equipo en una carta en la que les ha extendido sus sinceras disculpas por tal situación.

“En el primer día de nuestro show, les dije a todos en nuestra primera reunión que The Ellen DeGeneres Show sería un lugar de felicidad: Nadie levantaría la voz y todos serían tratados con respeto. Obviamente, algo cambió, y me decepciona saber que este no ha sido el caso”, indicó la presentadora en las primeras líneas de la carta, la cual fue obtenida por medios como E! News y The Hollywood Reporter. “Por eso, lo siento. Cualquiera que me conozca sabe que es lo contrario de lo que creo y de lo que esperaba para nuestro show… Mi nombre es el que está en el show y todo lo que hagamos, así que yo tengo la responsabilidad de esto”, admitió Ellen, quien ha estado al frente de su programa desde septiembre de 2003.

La celeb de 62 años reconoció el esfuerzo de su equipo y lamentó que debido al crecimiento del programa no haya podido estar al tanto de algunas situaciones entre su personal. “Como hemos crecido exponencialmente, no he podido estar al tanto de todo y he confiado en que otros hagan su trabajo, como sabían que quería que lo hicieran. Claramente algunos no lo hicieron. Eso ahora cambiará y estoy comprometida a garantizar que esto no vuelva a suceder”, aseguró la conductora, quien también aseguró que colaborará con WarnerBros para determinar las acciones a seguir para corregir los problemas arrojados por la investigación interna.

“Como alguien que fue juzgada y casi perdió todo por ser quien soy, realmente entiendo y tengo una profunda compasión por aquellos que son vistos de manera diferente, o tratados injustamente, como no iguales o, lo que es peor, ignorados. Pensar que cualquiera de ustedes sintió eso es horrible para mí” expresó Ellen, al parecer aludiendo a los señalamientos de supuesto racismo al interior del foro de su programa. “Nuevamente, lo siento mucho… Si no fuera por el COVID, lo habría hecho en persona, y no puedo esperar para volver a nuestro escenario y verlos a todos entonces”, finalizó, la conductora quien como muchos otros anfitriones ha tenido que realizar su programa de manera remota de su casa debido a la pandemia.

Denuncias por “racismo, miedo e intimidación” en el ambiente laboral

Variety, medio que informó recientemente sobre la investigación interna de WarnerBros, expuso desde abril las primeras quejas de empleados del show de Ellen. Y es que algunos denunciaron no haber sido notificados sobre las nuevas disposiciones laborales ante el confinamiento, lo cual les generó cierta incertidumbre labora, y más cuando se contrató un equipo externo para trabajar con la conductora desde su casa. A esta situación se sumó el artículo de BuzzFeed publicado hace unas semanas, el cual publicó algunos relatos de empleados y exempleados del programa que denunciaban directamente “racismo, miedo e intimidación” en el ambiente laboral, algo que distaba mucho del famoso lema de “sé amable”, de DeGeneres. “El ‘sé amable’ solo sucede cuando las cámaras están encendidas”, afirmó un ex empleado a dicho portal. Y aunque dicho medio señaló que los empleados culparon directamente “a los productores ejecutivos y los manager senior de la toxicidad del día a día”, la conductora ha asumido la responsabilidad por esta situación, en su papel de cabeza del show.

