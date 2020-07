Comprometida con su público ‘Queda fuera de nuestras manos’, Paola Rojas explica por qué Cristian Castro no se presentó a una entrevista La periodista reveló que se trata de la segunda ocasión en la que el cantante no asiste a un encuentro pactado con la periodista y su producción

A lo largo de su carrera, Paola Rojas siempre se ha manejado con mucho profesionalismo y ética, consciente de la responsabilidad que tiene al estar al frente de uno de los espacios de noticias más importantes de la televisión y de lo que conlleva ser un líder de opinión. Es por eso, que cuando algo llega a estar fuera de su control y no sale como ella esperaba, no duda en ser clara ante su audiencia, hablando con total transparencia sobre lo que está sucediendo. Justo como pasó la mañana de este miércoles 29 de julio, cuando en el espacio dedicado a los espectáculos de su noticiario matutino no se pudo realizar una entrevista en vivo con Cristian Castro, un compromiso que habían anunciado previamente en el programa y que por cuestiones ajenas a la producción al final no se concretó.

Con la seriedad que merecía el asunto, Paola tomó la palabra y explicó el por qué de la ausencia del intérprete, señalando que anteriormente ya se tenía pactada una entrevista y que por cuestiones de tiempos de Cristian tampoco se pudo hacer, por lo que en esta ocasión esperaban poder platicar con el artista, algo que nuevamente no sucedió. “Le anunciamos que tendríamos con nosotros a Cristian Castro y me apena muchísimo, pero no va a ser así. Ya en una ocasión habíamos acordado una entrevista, una conversación y presentarles además a ustedes su nuevo material, y no se despertó y nos dejó plantados”, explicó la periodista de forma puntual.

Paola reveló que fue el equipo que trabaja mano a mano con el hijo de Verónica Castro quien insistió nuevamente en que se realizara la entrevista en el programa de la comunicadora, la cual estaría a cargo de la titular de la sección de espectáculos de ese programa, Odalys Ramírez. Sin embargo, el cantante no volvió a aparecer. “Volvió a pedir esa posibilidad, insistió muchísimo él, insistieron mucho de su oficina, y bueno, abrimos ese espacio para tener ahora mismo esa conversación y otra vez nos dejó plantadas, Odalys, de plano es una informalidad”, señaló.

Comprometida siempre con su público, Rojas explicó las razones por las que estaba haciendo esa aclaración, reiterando que el espacio siempre ha estado abierto para el cantante y que su ausencia era totalmente responsabilidad de él y no de la producción de su programa. “Lo aclaramos porque hicimos el anuncio antes de ir a la pausa, y bueno, pues claramente es una falta de respeto, más que para el programa, para ustedes como audiencia, así que (queríamos) aclararle la razón por la que no ocurre esta entrevista. Nos apena muchísimo, lo lamentamos, pero queda fuera de nuestras manos”, finalizó.-

Comprometida con su profesión

Hace unos meses, Paola Rojas pasó por unos instantes de angustia, luego de que su compañera de programa, Odalys Ramírez, diera positivo a la prueba del coronavirus. Como medida de prevención, la periodista permaneció algunos días en cuarentena preventiva, limitando su participación en el noticiario que conduce todas las mañanas a pequeñas cápsulas grabadas desde su casa. Una vez confirmado que estaba libre de este virus, Paola volvió a los foros de grabación.

En aquella ocasión, la presentadora envió un emotivo mensaje a sus televidentes, refrendando el gran compromiso que tiene por llevarles la información más oportuna hasta sus casas, sobre todo en momentos tan complicados como los que enfrenta el mundo actualmente. “Acompañarlos en el aislamiento es también parte de lo que yo no quisiera dejar de hacer en estas semanas que serán seguramente complicadas, pero enfrentarlas juntos nos puede resultar a todos mucho mejor. Entonces estaré feliz de que me acompañen”, expresó con una sonrisa en el rostro.