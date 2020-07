Entre bromas, Michelle Obama le revela a Barack por qué se enamoró de él

Tras el lanzamiento de la biografía de Michelle Obama, Becoming, y a través de las distintas conferencias que la exprimera dama dio sobre su libro, además del documental que registró esto, pareciera que se conoce todo sobre su relación con Barack, pero el estreno de su podcast ha dado un vistazo más cercano a su relación. En el estreno del Michelle Obama Podcast, la exprimera dama quiso tener un invitado de lujo y quién mejor que su marido. En una versión mucho más relajada de los dos, decidieron tocar los importantes temas de la comunidad a la que han entregado su vida y la que se encuentra en un momento crucial. Pero entre este interesante intercambio desde la comodidad de su casa -con Michelle en su versión más relajada-, no pudieron faltar las bromas y coqueteos que dejaron ver las entrañas de su relación.

En tono muy serio y profundo, Michelle comenzó: “El centro de lo que has hecho en la política, lo que sé de ti como persona y una de las razones por las que me enamoré de ti es…”. Pero rápidamente, Barack la interrumpió para bromear: “Fue solo cómo me veo, pero está bien”. Con una risa, Michelle le concedió que es un hombre guapo: “Eres lindo, pero no. Una de las razones por las que me enamoré de ti es que te guías por el principio de que todos somos cuidadores de nuestros hermanos y hermanas. Y así es como me criaron. Mi obligación personal como Michelle Obama es que no puedo conseguir el éxito solamente yo, me tiene que preocupar lo que le pasa al niño del pupitre junto al mío…Mi padre siempre nos enseñó a ver la historia completa de una persona…porque tú no sabes lo que les ha pasado”.

En la misma línea, Barack siempre tuvo algo muy claro: “Si estoy siguiendo únicamente mi éxito propio, de alguna manera voy a acabar solo e infeliz”. Prueba de ello, fue el que en vez de buscar un empleo bien remunerado, Barack decidió ir por el trabajo en la comunidad. “Pudiste haber sido lo que quisieras”, dijo Michelle nombrando todos sus éxitos académicos, a lo que nuevamente Barack respondió con una broma: “Ves, por eso empezaste a salir conmigo, iba a ser tu billete de lotería”. Ni tarda ni perezosa, la exprimera dama le dijo, “Ni siquiera sabía eso…tú corrías del dinero, yo pensaba, ¿qué está mal con este tipo?”. Barack aceptó que no iba por el dinero, sino conseguir la experiencia para poder trabajar en lo que quería, que era ayudar a la comunidad. La idea de Michelle era diferente, ir al colegio, obtener un buen trabajo y tener una vida exitosa, lo que ella dice que fue una visión limitada por su infancia en una familia de bajos recursos.

“Llegué a aprender lo mismo que tú, que trabajar en ese piso 47 de una firma de abogados se puede volver solitario, me sentía aislada. Tenía esta vista increíble del sur de Chicago desde mi oficina podía ver el lago y el vecindario en el que crecí. Y nunca me sentí más lejos de aquel vecindario que trabajando desde esa oficina”, fue ahí que Michelle entendió que necesitaba ayudar a los demás. “Cuando dejé esa firma y comencé a trabajar en la ciudad, en la comunidad amplia de Chicago, y ver cómo se conectan estos vecindarios…nunca volví a ver atrás”, dice de lo que califica de una decisión que ella considera egoísta de su parte, pues decidió trabajar por la comunidad por su propia felicidad.

Tanto Michelle como Barack han admitido que no eran conscientes de las carencias con las que crecieron, pero que ahora cuando visitan las casas en las que vivieron, se sorprenden de lo pequeñas que son. Pero fueron precisamente sus raíces las que marcaron su camino, como Michelle ha dejado claro tanto en su libro Becoming, como en el documental que se hizo sobre el lanzamiento del libro para Netflix.

Para cerrar la conversación en un tono gracioso después de haber hablado de la importancia de participar en la comunidad y de votar, Michelle le quiso agradecer a su marido su presencia, para continuar diciendo: "Como si hubieras tenido otra opción (que aceptar).

