¿Más hijos en el futuro de Jorge Poza?, su novia lo revela

Sin duda alguna, Jorge Poza se encuentra en medio de un momento de plenitud profesional y personal. El actor se encuentra disfrutando del éxito de su más reciente proyecto actoral llamado Oscuro Deseo y disfrutando por todo lo alto su relación con la actriz Ilse Ikeda, con quien lleva más de cuatro años. Además, el también conductor no podría estar más orgulloso de sus hijos, Romina y Sebastián, fruto de su relación con Mayrín Villanueva, quienes han comenzado a destacar en el mundo de la televisión y las redes sociales, sin descuidar la parte académica, donde al parecer también les ha ido muy bien. En este punto de su vida, Jorge se encuentra muy satisfecho con lo que ha logrado, disfrutando de los frutos de su trabajo y del amor de su pareja, es por eso que, al parecer, en sus planes a futuro no se encuentra el volver a convertirse en padre al lado de Ilse, una decisión que han tomado en conjunto y en la que ambos están de acuerdo.

Así lo confesaron durante una entrevista con el programa El Break de las 7, conducido por Chiquinquirá Delgado, y en donde Jorge e Ilse hablaron con toda sinceridad sobre lo que esperan de su futuro como pareja. Fue la actriz quien contestó a la pregunta sobre la maternidad, dejando en claro su postura acerca del tema y revelando la buena relación que mantiene con los hijos de su novio. “Afortunadamente ya tenemos dos chicos (Romina y Sebastán)… Tenemos muchas cosas que cuidar, que aprender, que crecer y que procurar (antes de pensar en ser papás)”, expresó Ikeda, respaldada por Jorge, quien apoyo sus dichos asentando con la cabeza.

Por otro lado, la novia de Jorge Poza dejó en claro que la maternidad tampoco es un tema que esté dentro de sus prioridades, pues de hecho, nunca ha estado en sus planes el tener hijos, algo con lo que el actor está de acuerdo y la apoya completamente. “Yo nunca he tenido el sueño y el deseo de ser mamá, ni es algo que me haga sentir como que tenga que realizar, ni nada por el estilo”, dijo convencida.

En ese mismo sentido, Ilse, que en ningún momento dejó de abrazar a Jorge durante su participación en la entrevista, reveló que le basta con la convivencia con los hijos del actor, con quienes mantiene una relación muy cercana. “Afortunadamente Jorge ya tiene a Romina y a Sebastián que me los comparte y nuestros pajaritos, con eso estamos más que satisfechos y más que contentos”, reveló.

Llevan su amor en la piel

No es un secreto que para Jorge Poza los tatuajes son todo un estilo de vida. En sus redes sociales lo hemos visto presumir los increíbles diseños que tiene por todo el cuerpo e incluso ver a su hija Romina hacerle un tatttoo con su puño y letra. Es por eso que no es de extrañarse que el actor decidiera llevar el amor que tiene por su novia en la piel de forma permanente, por lo que decidió tatuarse algún símbolo que representara su relación. Pero no solo eso, pues en la misma entrevista la pareja reveló que ambos tienen dos tatuajes que están inspirados en su noviazgo, sin revelar el lugar ni el diseño de los mismos, pero asegurando que detrás de ellos hay una gran historia de amor.

