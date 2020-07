José Ron responde a los rumores sobre sus rupturas amorosas

Luego de varios meses de apasionado romance, José Ron y Jessica Díaz decidieron poner fin a su relación, tal como lo confirmaron ambos el mes pasado. Y aunque la expareja mantiene una buena relación de amistad -tal como lo han demostrado los mensajes de apoyo en redes sociales- los rumores no se han hecho esperar, y es que han surgido versiones que señalan que el apego del actor a su familia habría repercutido en ésta y otras relaciones amorosas. Al ser cuestionado directamente sobre este tema, el galán de telenovelas ha dado una inteligente respuesta, dejando ver que no hace mucho caso sobre los señalamientos malintencionados que se hagan de él.

Feliz por el éxito de su reciente telenovela Te doy la vida, y enfocado con su nueva faceta como baterista en una banda musical, José Ron dejó claro que los rumores son algo que lo tienen sin cuidado. “No sé mucho de chismes, no me gusta nadar hablando ni nada por el estilo, simplemente yo creo que con esas cosas no me engancho, no ando como con esa energía, no me dejo llevar por lo que diga la gente”, dijo el actor en entrevista para el programa El Gordo y la Flaca. “Yo sé quién soy, de repente hay situaciones y yo sé lo que ha pasado, y para mí eso es lo más importante”, agregó.

Y no sólo él le resta importancia a los rumores que han surgido en torno a su vida personal, sino también su misma familia, que en últimas fechas ha sido involucrada de cierta manera. “Creo que ya a estas alturas ya nos reímos, al principio cuando uno va empezando sí no entiende cómo pueden pasa ese tipo de cosas…”, comentó el galán. “En mi caso con todo lo que he vivido ya me rio, mi familia ya también sabe que es parte de, se ríe”, aseguró Ron de lo más tranquilo. “Yo sigo adelante, yo no me pudo parar ante todo lo que salga, a preocuparme por lo que la gente pueda pensar de mí, yo sé quién soy, y adelante”, agregó.

Al hablar de su pasada relación amorosa, el actor recordó con cariño lo que vivió con Jessica, a quien se sigue refiriendo con el mismo sobrenombre que usaba cuando eran novios. “(Estoy) solterito, contento con lo que viví, lo que vivimos La Conejita y yo”, admitió el actor, quien incluso reveló que sigue manteniendo una buena amistad con la actriz. “Nos llevamos de maravilla, eso fue para mí también lo más importante, y nos apoyamos, estamos en comunicación y nos contamos todo lo que viene y eso es increíble”, aseguró, sin ahondar más en si existe o no la posibilidad de una futura reconciliación entre ellos, en vista de la cercanía que siguen manteniendo.

Su historia de amor con Jessica Díaz

José Ron y Jéssica Díaz se conocieron en 2015, durante las grabaciones de la telenovela Simplemente María. Pero fue a finales del año pasado, a raíz de un reencuentro, cuando su relación de compañeros y colegas empezó a transformarse para resultar en un apasionado romance. En febrero iniciaron formalmente su noviazgo y desde que lo confirmaron públicamente no dejaron de gritar su amor a los cuatro vientos. Desafortunadamente, su historia juntos llegó a su fin tras poco más de cuatro meses. Las sospechas de empezaron a surgir debido a algunos detalles que sus seguidores notaron en sus redes sociales, sin embargo, fue hasta el 25 de junio que los dos decidieron confirmar su separación. De manera conjunta, la expareja hizo un Instagram Live en el que dio a conocer su decisión, dejando claro que se dio de común acuerdo y en el mejor de los términos. “Nos llevamos muy bien, hay una amistad de mucho tiempo atrás y también quisimos y decidimos que lo más importante era mantener la amistad. Intentamos, arriesgamos, pero sí, como pareja no funcionamos La Conejita y yo, hay una amistad que es muy valiosa que los dos queremos conservar”, comentó entonces el actor.

