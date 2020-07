El golfista colombiano Camilo Villegas, de luto por el sensible fallecimiento de su hija de dos años A través de redes sociales, se reportó la muerte de Mía, la única hija del deportista, a quien en marzo pasado se le detectó un agresivo cáncer

El gremio del golf colombiano se ha sumado a la pena que embarga a la familia de Camilo Villegas y su esposa, María Ochoa Mora, por el sensible fallecimiento de su hija Mía, quien perdió la batalla contra un agresivo cáncer que le fue detectado en marzo pasado. De acuerdo con información del PGA Tour, la pequeña murió la tarde del domingo 26 de julio en Miami, Florida, donde reside la familia: “El PGA TOUR está profundamente apenado por haber perdido a un miembro de nuestra familia, Mía Villegas. Estamos de luto junto a Camilo y María y nuestros pensamientos y oraciones están con la familia Villegas”, se lee en la cuenta de Twitter del torneo. De acuerdo con información que el golfista proporcionó a la prensa, su hija tenía tres tumores en el cerebro y columna que intentaron retirarle, a través de una operación y de quimioterapias.

El mes pasado, durante el torneo Korn Ferry Challenge, Villegas dio detalles del estado de salud de Mía: “Después de la cirugía, cuando llegó el momento de retirar los puntos, se dieron cuenta de que el crecimiento se había vuelto bastante agresivo. Nos dijeron que teníamos que empezar el tratamiento de inmediato, así que nos mantuvieron allí físicamente, sin embargo, no estaba lista para recibir el tipo de quimio que los médicos esperaban”, comentó sobre el proceso por el que pasó su hija. Debido a que la pequeña tenía sólo dos años de edad recibió un medicamento especial: “Quimioterapia para bebés”, detalló.

Durante este conmovedor encuentro con los medios de comunicación, donde el golfista abrió su corazón ante esta situación tan delicada, contó cómo su hija mostró fuerza y valentía en todo momento: “No es fácil, pero he visto a Mía jugando mientras llora. Ella quiere jugar. Es una niña. Es joven e ingenua, pero también es muy dura. Simplemente no lo sabemos. Los médicos explicaron que a veces los tumores crecen y desaparecen rápidamente”, comentó sobre el rápido avance de la enfermedad con la que luchó durante tres meses.

Las primeras alarmas

Durante su última aparición pública, Camilo Villegas también le narró a la prensa que fue, en febrero, pasado cuando él y su esposa comenzaron a notar un cambio en el comportamiento de la bebé quien, antes de este problema de salud, era muy activa: “Ella siempre estaba trepando en todo. Pero un día me di cuenta de que no trepaba en nada. También había estado llorando un poco más de lo normal por la noche. Le habían salido los dientes, así que la llevamos al pediatra, pensando que era eso”, comentó recordando el comienzo de esta dura batalla que Mía no pudo superar.

En aquella ocasión, el golfista destacó el gran esfuerzo que su pequeña realizaba para curarse: “Han sido meses muy duros. La situación con Mía no ha sido fácil, pero ella ha luchado por su vida. Realmente no sé dónde está mi cabeza, pero sé dónde está mi corazón”, dijo conmovido por las muestras de cariño de los medios y de sus colegas golfistas, mismos que esta tarde se solidarizaron con él tras darse a conocer la triste noticia, tal como lo hizo la Fedegolf Colombia: “La Federación Colombiana de Gold lamente el fallecimiento de la hija de Camilo Villegas, Mía”, se lee al lado de una foto de la pequeña en brazos de sus padres.

