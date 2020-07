‘Perdón por no hacer lo que pensaste que estaba haciendo’, Natalia Téllez a quien la cuestiona de su vida amorosa La vida sentimental de la actriz ha estado en el centro de atención, luego de que publicara unas fotos junto a un misterioso galán

En los últimos días, Natalia Téllez ha acaparado la atención de sus fans al compartir algunas fotografías en las que aparece muy bien acompañada de un misterioso galán. Sin embargo, hasta el momento la actriz no ha revelado el lazo que la une al guapo joven -que sabemos se llama Antonio Zavala-, aunque muchos de sus seguidores asumen que se trata de su nuevo novio. De hecho, estas fotografías han generado algunas dudas entres sus fans, quienes no han dudado en cuestionarla acerca de Gonzalo Vega Jr., actor con el que se le relacionó hace unos meses y que era común verlo en las fotografías de su galería de Instagram, algo que no sucede desde enero de este año. Para evitar cualquier tipo de especulación y siguiendo la línea de la discreción que la ha caracterizado cuando se trata de hablar de su intimidad, la presentadora del programa Netas Divinas ha enviado un contundente mensaje.

A través de su perfil de Instagram, la joven artista contestó a uno de sus seguidores que sin ningún tipo de filtró la cuestionó por el hijo del legendario actor Gonzalo Vega, debajo de una de las fotos en las que aparece junto Antonio, llamando la atención de Natalia, que de forma irónica respondió el comentario de su curioso fan. “Perdón por no hacer lo que pensaste que estaba haciendo”, contestó la conductora de forma contundente, generando una ola de apoyo de parte de sus fans, quienes aplaudieron su respuesta y la felicitaron por no dejarse intimidar ante los comentarios sobre su vida privada.

Hasta el momento, Natalia no ha confirmado que el misterioso y guapo joven que se ha hecho presente en sus redes sociales en los últimos días se trate de su novio. Sin embargo, la actriz de películas como Divorciada, Veinteañera y Fantástica ha dejado algunas pistas de lo que podría estar sucediendo con su corazón. Y es que desde el pasado mes de marzo, justo cuando comenzó la pandemia, Antonio ya había compartido una foto en donde aparece en la casa de Natalia Téllez, pero que en su momento nadie se dio cuenta. Además, los mensajes con los que ha acompañado sus últimas publicaciones han dejado entrever que algo más que una amistad está sucediendo. “Pues en esas andamos”, se puede leer en la descripción de una de las fotografías que publicó el pasado fin de semana y en las que aparece junto al galán.

¿Sus amigos la delataron?

Aunque Natalia Téllez ha manejado toda esta situación con mucha inteligencia y discreción, parece ser que algunos de los compañeros de trabajo y amigos de la presentadora la han echado de cabeza, pues con sus comentarios en redes sociales han dejado entrever que han convivido con los dos e incluso que saben algo más sobre lo que pasa entre ellos. “¡Hermosos!”, escribió Pedro Prieto, compañero de Natalia en Hoy, evidenciando la amistad que mantiene con ellos.

Por otro lado, Consuelo Duval, con quien la conductora trabaja en el programa Netas Divinas, también ha dejado en evidencia al revelar la identidad del ‘temporizador’, un sobrenombre que utilizaba Natalia para referirse al autor de sus fotografías en redes sociales, y que en los últimos días ha quedado claro que se trata de Antonio. “¡Ándale! Don tempo”, escribió la también comediante, comentario que fue confirmado por Téllez.