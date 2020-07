Amor en tiempos de cubrebocas, Demi Lovato y su novio reaparecen tras su compromiso

Luego de unos años un poco turbulentos en la vida de Demi Lovato, la cantante ha logrado retomar las riendas de su vida y su carrera, cosechando éxitos profesionales y personales como nunca antes. Uno de esos grandes sucesos en su vida tiene que ver con la relación que mantiene con el actor Max Ehrich, la cual parece consolidarse a pasos agigantados, pues a cinco meses de haber iniciado, la pareja ya se ha comprometido. El anuncio lo hicieron hace apenas unos días a través de sus redes sociales, en donde los futuros esposos han compartido algunos detalles de aquel romántico día y algunas imágenes del mágico momento que se dio al atardecer en una playa de Malibú. Más enamorados que nunca y felices por la nueva etapa que están por emprender, la pareja ha vuelto al ojo público tras haberse dado el “sí, acepto” y han sido captados en un momento muy especial.

Demi y su guapo prometido fueron vistos caminando de la mano por Beverly Hills. Ella llevaba unos jeans de tiro alto holgados, y una camiseta de bicolor con un estampado de Ozzy Osborne. Max, combinaba a la perfección con su novia, pues lució un estilo muy parecido al de Lovato, con jeans claros y camiseta en color negro. Sin embargo, lo que más llamó la atención de sus looks, fue que ambos llevaban lentes oscuros y el accesorio que actualmente se ha convertido en un estilo de vida para todos, y no precisamente porque esté de moda: la mascarilla o cubrebocas.

Los enamorados se apegaron a los protocolos de prevención, debido a la pandemia, e incluso se demostraron su amor con todo y mascarilla, dándose un tierno beso sin retirárselas. El momento fue captado por la lente de algunos fotógrafos que estaban en el lugar, para quienes la pareja posó sin problemas, haciendo alarde de su amor y de su reciente compromiso, pues Demi no perdió la oportunidad de presumir el hermoso -y gigantesco- anillo que su novio le entrego hace unos días.

Fue el pasado 23 de julio cuando Demi Lovato anunció al mundo su compromiso con Max Ehrich, compartiendo en su perfil de Instagram unas fotografías del momento, las cuales acompañó de un emotivo mensaje. “Max, supe que te quería cuando te conocí. Fue algo que no puedo describir a nadie que no lo haya experimentado en primera persona, pero afortunadamente tú lo habías hecho. En mi vida había sentido que alguien me quisiera de manera tan incondicional (excepto mis padres). Nunca me presionas para que sea algo que no soy. Y me haces querer ser la mejor versión de mí misma. Estoy honrada de aceptar tu mano en matrimonio”, expresó, rememorando también las palabras de su padre, en las que hablaba de ser una compañera de vida.

Los detalles del impresionante anillo

A través de sus redes sociales, Demi Lovato ha compartido algunas fotografías que permiten admirar a detalle el esplendor de la joya con la que Max Ehrich ha querido expresar el gran amor que tiene por su novia. De acuerdo con especialistas en joyas, el anillo de la también actriz es uno de los más impresionantes que se han visto adornando los dedos de las celebrities. Se trata de un diseño de Peter Marco, montado de piedras en forma trapezoide,en corte esmeralda, el cual es el más popular del momento. Y aunque algunos expertos aseguran que la joya central es de 5 quilates, otros afirman que es de 7 a 11.5, con un precio que podría ir desde 5 a 18 millones de pesos aproximadamente.

