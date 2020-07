Emocionada, Mara Patricia Castañeda habla de su compromiso y revela si ya hay fecha de boda

Hace ya cinco años Mara Patricia Castañeda decidió poner fin a su primer matrimonio, ruptura que si bien fue difícil, la periodista logró superar: “Estoy bien, los árboles mueren de pie”, dijo en su momento a las páginas de ¡HOLA!. Pero el tiempo le sonrió y hoy se encuentra feliz y enamorada de Iván Martínez. Su sólida relación de más de dos años y medio vivió unos de sus momentos más emocionantes hace unos días, cuando el empresario le dio el anillo de compromiso. Las primeras reacciones de Mara ante tan sorpresiva propuesta quedaron inmortalizadas en video y ahora, poco después de aquella inolvidable noche, ella ha revelado algunos detalles de la velada y ha compartido si ya hay planes concretos para la boda.

El éxito profesional de Mara Patricia es sólo una faceta de su vida, pues también se encuentra plena en el ámbito personal. La periodista de espectáculos habló sobre su reciente compromiso, el cual tuvo a Tulum como escenario. “Es un símbolo de formalidad, de que quiero que seas mi prometida y estés conmigo y ya a estas edades... A mí me hubiera gustado que fuera el único y definitivo, pero la vida es algo que te sucede mientras haces planes, diría John Lennon”, dijo en entrevista para El Universal. La comunicadora reveló lo emocionante que fue toparse con la sorpresa en medio de una romántica cena. “Me sorprendió porque no pensé jamás que estuviera dentro de un melón, no fue el ‘me hinco y ¿te quieres casar conmigo?’, ni fue con una copa de champaña, sino algo mucho más especial”, contó.

Mara Patricia reveló que por ahora no hay planes tentativos sobre la ceremonia en la que habrán de unirse, sin embargo, eso es un tema en el que ella y su pareja no tienen prisa. “De momento no hemos pensado ni fecha, hora, lugar, ni nada de esto, hemos solamente disfrutado este momento de una promesa de amor, ya veremos más adelante, además de que para casarte te vas al registro civil, te casas y ya, ya no necesitas hacer toda una fiesta, como que esas cosas pierden importancia”, señaló la periodista. “Ha sido una experiencia diferente, bonita; me siento agradecida de tener paz y amor”, aseguró.

Una velada inolvidable

El pasado 23 de julio Mara Patricia compartió en su página de internet la buena nueva sobre su compromiso, detallando que tuvo lugar en el hotel de Roberto Palazuelos en Tulum, Quintana Roo. La periodista compartió además un video junto al actor, quien no perdió la oportunidad de felicitarla por la noticia. “Me enteré que anoche te dieron anillo y todo, felicidades”, dijo el también empresario antes de pedirle que mostrara su sortija. “Estoy muy contenta, la verdad…”, confesó ella, antes de bromear al responder la pregunta que le hizo El Diamante Negro sobre el número de matrimonios: “¡Ocho! No es cierto, este será el segundo y último”, dijo entre risas.

En el clip, Mara también compartió un video de la velada en la que le propusieron matrimonio, en el que mostró la original forma en que escondieron la caja del anillo en un melón que les llevaron como postre. “Hoy me entregaron el anillo de compromiso en este lugar tan bonito, tan rústico, tan rodeado de la naturaleza, con unas rosas rojas…”, cuenta la periodista en el clip que al parecer fue grabado por Iván. “Estoy de verdad que en un momento muy feliz, muy contenta, gracias Pichilin, te amo y gracias por esto tan original, jamás lo hubiera imaginado”, dijo refiriéndose a su prometido.

