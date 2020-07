Entre lágrimas, así ha sido el reencuentro de Kanye West y Kim Kardashian

Kim Kardashian y Kanye West han sido captados juntos por primera vez, luego de una semana bastante complicada para la pareja y su familia, debido a las controversiales declaraciones que el rapero hizo durante su arranque de campaña presidencial y los duros señalamientos en contra de su esposa y su suegra, Kris Jenner, que hizo en redes sociales. Desde entonces, el también diseñador había permanecido encerrado en su rancho de Wyoming e incluso se le vio acudir a un centro de salud el pasado fin de semana, sin que a Kim se le viera por el lugar o cerca de él durante estos días. Es por eso que este primer encuentro público ha llamado la atención de los seguidores del famoso matrimonio, pues incluso ha habido lágrimas y semblantes muy serios.

Varios medios de Estados Unidos, como TMZ, han difundido las fotos del esperado encuentro, el cual se ha dado en un conocido restaurante de hamburguesas. En las instantáneas, se puede ver a Kim y a Kanye platicar al interior de una camioneta. Sin embargo, el semblante de la también empresaria dice más que mil palabras, pues en un inicio ambos se mostraron muy serios y en otra secuencia de imágenes se puede ver como Kim rompe en llanto.

Las recientes imágenes de la pareja han venido a reforzar los rumores que los ha rodeado en los últimos meses, en los que se apunta a que el matrimonio estaría pasando por momentos difíciles, debido a las constantes crisis que Kanye suele tener. Recordemos que, tras los polémicos comentarios del artista de 43 años de la semana pasada, Kim salió a defenderlo, atribuyendo su comportamiento errático al trastorno de bipolaridad que padece, algo de lo que habló de forma pública por primera vez.

Por otro lado, en uno de los tuits publicados por Kanye, tras su polémico discurso, el rapero aseguró que lleva algún tiempo intentado divorciarse de Kim, luego de su encuentro con el rapero Meek Mill en un hotel, para hablar sobre la Cumbre inaugural de la Reforma de la Justicia Penal en Los Ángeles. Algo que el intérprete de Fade calificó de inapropiado en otro tuit, en el que también acusó a su esposa y su suegra de racismo. Los mensajes fueron borrados de su perfil, pero estuvieron el tiempo suficiente para que fueran replicados y se volvieran virales.

Se disculpa públicamente

Tras despotricar en contra de Kim Kardashian y su familia, y luego de que la empresaria justificara el comportamiento de su marido, Kanye volvió a las redes sociales, esta vez para disculparse públicamente con la madre de sus cuatro hijos, por la incómoda posición en que la puso debido a sus declaraciones, refrendado el gran amor que tiene por ella.

Consciente de sus acciones, Kanye emitió un nuevo mensaje dirigido a su esposa a través de Twitter, en el que se mostró arrepentido por su comportamiento de los últimos días y reconoció la entereza con la que la socialité ha enfrentado esta situación. “Me gustaría disculparme con mi esposa Kim por hacer público algo que era un asunto privado”, expresó el intérprete de Fade en la primera frase de su mensaje. El rapero continuó hablando de la forma en la que le falló a la también empresaria y ofreciéndole sus sinceras disculpas de forma pública. “No la cubrí como ella me ha cubierto a mí. Kim, sé que te lastimé. Por favor, perdóname. Gracias por estar siempre ahí", concluyó.