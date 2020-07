Grettell Valdez y la emotiva reflexión sobre su hijo: ‘Me ha hecho ser lo que soy ahora’

Hace 12 años, la vida de Grettell Valdez cambió por completo al convertirse en madre del pequeño Santino, fruto de su relación con Pato Borghetti. Desde ese momento, la actriz ha volcado todo su amor y esfuerzos en el jovencito, que por cierto, este fin de semana celebró su cumpleaños por todo lo alto. Fue precisamente por esta fecha en especial, que la artista de 44 años ha reflexionado sobre lo que han sido estos años al lado del jovencito y de las lecciones de vida que ha recibido a través de él, pensamientos que ha querido compartir con todos sus seguidores.

A través de un video publicado en su canal de Youtube, Grettell abrió su corazón de par en par para hablar sobre cómo la maternidad ha cambiado su vida para siempre, del gran amor que tiene por Santino y de cómo las experiencias que ha vivido a su lado le han servido para forjar su carácter y convertirse en la mujer que es hoy. “Tengo tantas cosas que agradecerle a la vida, al universo. Pero sobre todo, lo que me ha hecho salir adelante, vivir, tener energía, ser lo que soy es ser madre, sin duda”, dijo la actriz al inicio de su video.

Con el sentimiento a flor de piel, Grettell no pudo evitar las lágrimas al hablar de Santino y la forma en la que su perspectiva de vida cambió con su llegada, transformándolo todo, incluso el dolor y la soledad que llegó sentir en algún momento. “Estaba buscando fotos y cosas para hacer algo bonito (por su cumpleaños) y no pude evitar en cada foto llorar de emoción. En algunas también lloré de dolor, pero ese dolor que llegué a sentir en algún momento cuando mi hijo estaba tan chiquito y estaba sola con él, me hizo ser la mujer que soy ahora para él, la mamá que soy para él y estoy tan orgullosa de tener al hijo que tengo, no por algo le puse Santo puro amor, la verdad es que no fue coincidencia”, expresó conmovida.

Finalmente, Grettell no pudo evitar hablar de Santino como solo una madre puede hacerlo, mostrándose agradecida por tener la oportunidad de tener un jovencito como él a su lado y por permitirle ser su mamá. “Es el mejor regalo que me puede haber dado Dios y la vida. Soy muy afortunada de tener a un hijo espectacular”, dijo orgullosa la actriz. “Santino, desde que llegó a mi vida, fue la persona que iluminó mi vida, que iluminó mi ser, que me dio ganas de salir adelante… Es un gran niño que ha dado muchas lecciones, que me ha enseñado muchas cosas y me ha hecho ser lo que soy ahora”, concluyó.

Un regalo muy especial

El pasado fin de semana, Grettell Valdez celebró el cumpleaños 12 de su hijo Santino. Para ello, la actriz organizó una fiesta muy íntima pero significativa para su pequeño, en donde no pudieron faltar los globos, los arreglos florales y una deliciosa barra de sushi. Sin embargo, desde las primeras horas del día, la protagonista de telenovelas tenía preparada una sorpresa muy especial para el cumpleañero.

Y es que al igual que su papá, Santino ha mostrado tener habilidades para la música y el canto. Es por eso que, pensando en el talento de su pequeño, Grettell le hizo un espectacular regalo: un piano de cola. El momento en el que el festejado recibió el increíble obsequió quedó registrado en las redes sociales de la actriz, en donde se puede ver el momento en el que el niño se sienta por primera vez frente al instrumento y tocas sus primeros acordes, dejando en claro que él nació para la música.