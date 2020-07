¿Karate Kid? No, Galilea matando mosquitos La conductora ha encontrado la mejor manera de hacerle frente a los insectos, ¿funcionó?

Galilea Montijo ha pasado la cuarentena entre la Ciudad de México y Acapulco, lugares donde se ha establecido junto a su familia. Fue justo en este último destino donde la presentadora del programa Hoy ha pasado la última semana y desde donde ha grabado algunas cápsulas para el matutino para el que trabaja. Aunque en general la ha pasado muy bien, la guapa tapatía ha tenido algunos visitantes no deseados en su casa, que si bien no fueron invitados por Galilea, es normal encontrarlos en lugares donde abunda la naturaleza, como es el caso del puerto del estado de Guerrero. Es por eso que la también actriz ha comenzado una batalla en contra de esos pequeñitos invitados que no son mas que unos molestos mosquitos a los que Galilea les ha hecho frente a punta de patadas y pisotones, algo que ha registrado su marido, Fernando Reina, en redes sociales y que ha hecho mucha gracia a todos sus seguidores. Da play al video y sé testigo de este divertido momento de batalla.