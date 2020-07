En entrevista con ¡HOLA! TV, Paulina Goto se confiesa enamorada y se deshace en halagos hacia su novio

En medio de la pandemia, Paulina Goto ha sabido cómo aprovechar el tiempo y disfrutarlo también. La guapa cantante está muy emocionada, pues el próximo miércoles tendrá la oportunidad de festejar su cumpleaños número 29 de una forma muy especial, con un concierto en línea en el que podrá compartir con sus fans los temas de su nuevo material Abbey Road Sessions. Este compilado guarda un significado muy especial para la joven actriz, pues está estrechamente relacionado con el tiempo que estuvo con su novio Rodrigo Saval en Londres el año pasado, antes de que él volviera a México. “Pues estuve ahí acompañándolo un rato, y justo yo he estado trabajando mucho en mi música, entonces tenía un par de temas que no había grabado todavía, y decidí ver la posibilidad de grabar en Abbey Road, que son unos estudios super legendarios…”, contó Paulina emocionada en entrevista con Natasha Cheij para La Hora ¡HOLA!. Y al ahondar más sobre su relación amorosa, la joven intérprete confesó sentirse plena. “Estoy super contenta, muy a gusto con la relación, siento que estoy en un momento muy bonito de mi vida, en todos los sentidos”, aseguró y admitió que contar con el apoyo de Rodrigo ha sido maravilloso. “(Estoy) feliz de que él me apoye tanto también en mi trabajo, que podamos compartir la música, de hecho una de las canciones que te cuento de este compilado de Abbey Road Sessions, es Quiero, de hecho la escribí con él, entonces, bien enamorada, qué te puedo yo decir”, confesó la cantante, gritando una vez más a los cuatro vientos su amor. Paulina no escatimó en palabras al hablar de las cualidades de su novio que la cautivaron: “Me gusta mucho su personalidad, los valores que él tiene, los cercanos que es con su familia, que es un chavo super responsable, super trabajador, que se preocupa por los demás…”, comentó. Entérate de todo lo que dijo Paulina haciendo click en el video.

Loading the player...