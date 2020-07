Memo del Bosque: 'No sé cómo aguanté lo que aguanté'

Hace casi dos meses, Memo del Bosque admitía que los tratamientos a los que se había sometido habían repercutido en su sistema inmunológico, y que debido a la falta de anticuerpos debía mantenerse cuidadoso ante la actual pandemia. Sin embargo, el productor hoy se encuentra más repuesto, tanto que que incluso se ha animado a pisar de nuevo un foro de televisión, eso sí bajo las más estrictas medidas sanitarias. Y aunque ha logrado superar de nueva cuenta uno de los capítulos más complicados de su vida, Memo no olvida lo que vivió, por lo que ha compartido algunos detalles de aquella experiencia, siempre lleno de agradecimiento por esta nueva oportunidad.

El productor de televisión habló de los duros momentos que vivió junto a su familia debido a la complicación provocada por una bacteria que entró a su organismo por medio de un catéter. “Había días en los que le decían a Vica: ‘No te muevas porque no sabemos si pase la noche’”, recordó en entrevista con el diario El Universal. “Fue una semana que me llevaron a cuidados intensivos, yo savía que me sentía mal pero no sabía hasta qué grado, y luego me fueron platicando, vi las fotos que me tomaron y que algún día mostraré y realmente me veía mal”, admitió Memo, quien se encuentra emocionado con su nueva producción en Televisa, Un Minuto para Ganar VIP.

Del Bosque reconoció además que el trasplante de médula ósea ha sido una de las experiencias más fuertes a las que ha sometido a su cuerpo. “No sé cómo aguanté lo que aguanté”, confesó. “Justo anoche estaba acordándome, antes de dormir, de cómo me sentía, fue una cosa muy fuerte y por otra parte quieres vivir y te tienes que someter a cosas extremas. Yo ya había intentado con quimios y no daba resultado”, contó. En ese difícil momento de su vida su familia fue su motor y lo que le dio fuerza para salir adelante: “Tengo hijos pequeños y decía: ‘Espérame, aguántame diosito, déjame vivir un poco más con ellos y seguir disfrutándolos’. Al final aquí estamos, en un renacer, en una segunda oportunidad y hoy en día no hago otra cosa que tratar de ser feliz”, compartió.

Memo compartió que los resultados de sus últimos estudios han sido buenos, situación que lo tiene muy feliz, aunque es consciente de que debe cuidarse mucho. “Tengo los pies en la tierra, sé que ya me pegó y tengo que estar prevenido porque no sabes cuándo vuelva a aparecer. No descuidarte, seguir vitaminándote, todo lo necesario para evitarlo, pero ojalá y ya que pase pronto y vuelva a la normalidad”, confió.

De regreso al trabajo

El viernes pasado, Memo estuvo en el foro del matutino Hoy, donde lleno de ilusión habló de su nuevo proyecto con Televisa, Un Minuto para Ganar VIP y también platicó sobre las medidas que ha estado siguiendo para cuidarse. “Ahorita llegué como astronauta… Y ya me fui quitando las cosas”, bromeó. “Hay que cuidarse, no queda de otra, está esto muy difícil y vamos a ver para cuánto más va”, comentó refiriéndose a la pandemia. Al hablar del show que está produciendo contó que se siente excelente, y más cuando los últimos estudios que se ha realizado han sido buenos. “Muy contento y lleno de energía, lleno de vida, es mi pasión, finalmente me hice un examen en los primeros de febrero y me hice uno hace como dos semanas y salgo limpios en los dos por primera vez e tres años”, reveló.

