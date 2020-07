Cressida Bonas, la exnovia del Príncipe Harry, se ha casado en secreto

Tal como sucedió con el caso de la Princesa Beatriz y Edoardo Mapelli Mozzi, y miles de parejas alrededor del mundo, Cressida Bonas también vio truncados sus planes de boda debido a la pandemia. El enlace con Harry Wentworth-Stanley estaba programado para esta primavera, pero las restricciones de la emergencia sanitaria hicieron que todo tuviera que ser cancelado, y la misma Cressida dijo que ni siquiera sabía si sería posible realizarlo en algún momento. Pero ahora, reportes aseguran que la exnovia del Príncipe Harry ha seguido los pasos de la mayor de las York y se ha casado en secreto en una ceremonia por demás privada.

VER GALERÍA

La inesperada conexión del anillo de compromiso de Cressida Bonas con la Casa Real Británica

Cuál era el miedo de Cressida Bonas al terminar su relación con el Príncipe Harry

La joven de 31 años, que tuvo una relación con el Príncipe Harry entre el 2012 y 2014 después de que los presentara la Princesa Eugenia, podría haber llegado al altar de forma muy privada. La actriz se habría casado este fin de semana con solo un puñado de invitados con su novio de hace un par de años, el agente inmobiliario Harry, hijo del Marques de Milford Haven.

Al parecer, confirmando la información, en una imagen publicada por el Dailymail, los novios se ven a caballo, con la novia llevando un sencillo vestido blanco. La fotografía fue publicada originalmente por el hermano de Cressida, Jacobi Anstruther-Gough-Calthorpe, en sus Instagram stories. “Sr. y Sra. Mi pequeña cabalgando a su hermoso futuro con su Harry”, escribió Jacobi debajo de la imagen. Aunque los detalles del vestido que se alcanzan a ver son mínimos, si se puede notar que se trata de un diseño sin mangas y con una silueta de inspiración griega, con la espalda en V.

La misma Cressida contó al Daily Telegraph que la boda se encontraba en pausa por la pandemia: “Desgraciadamente, así es. No estamos muy seguros de qué vamos a hacer después, pero vamos a posponer la boda”, declaró sobre el cambio en su enlace. Pero parece, que tal como hizo su amiga Beatriz, en el momento en el que las autoridades permitieron los matrimonios con un puñado de invitados presentes, decidió dejar de lado las grandes fiestas y apostar por el amor.

VER GALERÍA

Eso sí, desde enero pasado, ella compartía que no planeaba nada muy grande. “No tendré una boda inmensa, nosotros no somos así”, dijo a ES Magazine. “No somos personas tradicionales, aunque Harry me propuso (matrimonio) de forma tradicional -nunca había pensado en cómo alguien me lo propondría-. Y no quiero un vestido de merengue. La gente se ve hermosa en ellos, pero no creo que yo lo haría”, dijo segura de sí misma, y tal como lo imaginaba lo realizó. Mostrando su faceta sencilla y desenfadada, prefirió un vestido que le permitiera cabalgar con su enamorado.

Cressida Bonas, exnovia de Harry, rompe el silencio sobre el Megxit

El otro Harry en la vida de Cressida

Cressida anunció su compromiso con Harry en agosto de 2018, cuatro años después de que revivieran su romance. Se cree que se conocieron cuando eran estudiantes de la Universidad de Leeds, y que salieron brevemente, antes de que el empresario de bienes raíces se fuera a estudiar un año a Argentina.

En ese tiempo fue precisamente que, Cressida comenzó su relación de dos años con el Príncipe Harry, después de que la Princesa Eugenia los presentara en mayo del 2012. La expareja se mantuvo en tan buenos términos una vez que acabaron su relación, que Harry fue uno de los asistentes al debut de Cressida en teatro, mientras que la ahora actriz fue invitada a la boda real del Príncipe con Meghan Markle.

VER GALERÍA