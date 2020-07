Tras la polémica, el clan Kardashian-Jenner se une para felicitar a la abuela MJ

Todo parece indicar que la polémica en la que se ha visto envuelta la familia Kardashian-Jenner en los últimos días, debido a las controversiales declaraciones del marido de Kim Kardashian, Kanye West, no ha mermado en el ánimo de la socialité y todo el clan se ha unido para celebrar el cumpleaños de uno de sus integrantes más queridos: Mary Jo Campbell, la madre de Kris Jenner y abuela de sus cinco hijas, quien este 26 de julio cumple 85 años. A través de sus redes sociales, la familia se ha volcado en cariño para la abuela, siendo esta fecha en especial la que rompería con el silencio de Kim, luego del mensaje que compartió en el que pidió comprensión para su marido, tras los desafortunados comentarios que hizo a lo largo de esta semana.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

A través de Instagram Stories, Kim compartió una serie de fotografías en las que aparece al lado de su querida abuela. Algunas postales más recientes y otras de su infancia, en las que es posible ver a la también diseñadora al lado de sus hermanas. En una de las fotografías, la socialité escribió: “Feliz cumpleaños para la inigualable MJ. Tu gracia y calma no pueden ser comparadas. Tu arduo trabajo es muy inspirador. ¡Te quiero mucho! Gracias por su sabio consejo y conocimiento. Eres la mejor abuela del mundo”.

Como suele suceder en los cumpleaños de la familia, Kris Jenner es la primera en compartir sus buenos deseos para los festejados a través de redes sociales y esta vez no fue la excepción. “¡Feliz cumpleaños a mi hermosa mamá MJ! Mamá, no sé qué haría sin ti... Gracias por todo el amor que nos das a diario… Adoro todas las historias sobre tu vida y todos tus increíbles consejos. Eres la mamá, la abuela, la amiga y el confidente más increíble y aprecio cada recuerdo que tenemos. Gracias por la forma en que me criaste y por todo lo que me has enseñado. ¡Te amo más de lo que nunca sabrás! Besos y abrazos”, compartió la matriarca del clan en su perfil de Instagram, donde también publicó una serie de fotografías en las que mostró los mejores momentos de su vida al lado de su madre.

VER GALERÍA

Por su lado, Kourtney también expresó su cariño por MJ a través de su perfil de Instagram, compartiendo unas lindas fotografías de su infancia al lado de sus abuelos, y dedicándole unas bellas palabras a la festejada. “Este tipo de amor (incluso combinaban atuendos)”, escribió la mayor de las hermanas Kardashian refiriéndose a las fotos que compartió, en las que aparece al lado de sus abuelos, quienes llevan looks en el mismo color. “¡Feliz cumpleaños mi dulce, inteligente y hermosa MJ! Quiero escribir todas tus historias ¡para tenerlas para siempre!”, prosiguió.

Un significativo homenaje

Las hermanas Jenner, Kylie y Kendall, también enviaron sus mejores deseos a su abuela. Por un lado, la modelo compartió algunas lindas postales de sus días al lado de MJ a las que agregó un sencillo mensaje: “Hoy es el cumpleaños de una persona muy especial”. Sin embargo, parece ser que la menor de las Kardashian-Jenner ha decidido plasmar en su piel el cariño que siente por MJ, al tatuarse la firma de su abuela en antebrazo, detalle que presumió Kylie a través de Instagram Stories, luego de desear feliz cumpleaños a la festejada.

VER GALERÍA