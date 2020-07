¿Por qué asistió una ambulancia a la casa de Kanye West?

El último mes ha sido muy complicado para Kanye West y su familia política. Y es que, tras revelar sus intenciones de contender en las próximas elecciones presidenciales, el rapero comenzó a tener una serie de comportamientos erráticos que han impactado de forma directa a su esposa, Kim Kardashian, y su suegra, Kris Jenner, quienes fueron blanco de varios señalamientos a través del discurso que ofreció durante el arranque de su campaña y posteriormente en una serie de mensajes que el cantante publicó en Twitter. Si bien, el cantante se ha disculpado públicamente con la madre de sus hijos, el drama parece no terminar para el polémico artista a quien se le ha visto ingresar a un centro médico ubicado en la ciudad de Cody, Wyoming, muy cerca de donde tiene su rancho, en el que ha pasado parte del confinamiento.

De acuerdo con TMZ que cita a una fuente cercana a la familia, el rapero acudió a la unidad de urgencias debido a que presentó un episodio de ansiedad, pero al ver que la estaba sala llena se sintió incómodo y decidió abandonar el lugar. Kanye fue captado a la entrada de la clínica, entrando por su propio pie.

Tras abandonar el centro médico, el artista volvió a su rancho, a donde fue enviada una ambulancia del mismo centro al que acudió previamente. De acuerdo con el medio, los paramédicos tomaron sus signos vitales y se aseguraron de que la salud del rapero estuviera bien. Finalmente, la ambulancia se retiró del lugar y Kanye permaneció en su rancho.

Kanye West también invitó a pasar a su propiedad a cuatro paparazzi que se encontraban a las afueras, intentando captar algunas imágenes del intérprete de Runaway. Tras hacerlos esperar unas horas, el rapero finalmente salió e intentó aclarar lo sucedido y después regresó al interior de su rancho. TMZ también detalló que la mañana del pasado sábado, el rapero voló a San Francisco, sin que se conozca la razón a la que acudió a esta ciudad, para regresar nuevamente a Wyoming ese mismo día.

Kim Kardashian confirma bipolaridad de Kanye

Poco se había hablado acerca de la salud mental de Kanye, aunque su comportamiento ya había dejado en evidencia que algo no estaba del todo bien, alimentando un sinfín de rumores y especulaciones al respecto. Tras los polémicos episodios de la semana pasada, la socialité ha salido a defender a su marido a través de sus redes sociales. “Como muchos de ustedes deben saber, Kanye tiene un trastorno bipolar. Cualquiera que lo padezca o tenga un ser querido en su vida que lo sufra, sabe lo increíblemente complicado y doloroso que es comprenderlo”, indicó Kim. “Las personas que no son conscientes o están muy alejadas de esta experiencia pueden juzgar y no entender que la persona misma debe involucrarse en el proceso de obtener ayuda sin importar cuánto lo intenten sus familiares y amigos”, detalló.

La también empresaria pidió comprensión hacia su marido, quien en más de una ocasión ha estado en la mira por sus controversiales declaraciones y acciones. “Kanye es una persona brillante pero complicada. Además de las presiones de ser un artista y un hombre de raza negra, experimentó la dolorosa pérdida de su madre. Tiene que lidiar con la presión y el aislamiento que aumentan su trastorno bipolar. Los que estamos cerca de Kanye conocemos su corazón y entendemos que sus palabras no se alinean con sus intenciones”, puntualizó Kim, no sin antes agradecer por todo el apoyo que le han brindado a su familia tras este controversial episodio.