¡Entre princesas y sirenas! Así celebró Bárbara Coppel el cumpleaños 4 de su hija Amaïa

Sin duda alguna, Bárbara Coppel se encuentra en medio de una de las etapas de mayor plenitud en su vida. La hermosa modelo se ha establecido en Sevilla, España, en donde ha iniciado una nueva vida en compañía de su esposo Alejandro Hank Amaya y de sus tres hijos: Amaïa, Kilian y Bastián, tal y como lo han contado en el más reciente número de ¡HOLA! que actualmente se encuentra a la venta. Instalada en esta nueva etapa de su vida, Bárbara ha celebrado uno de los momentos del año más especiales de su vida: el cumpleaños número cuatro de su primogénita.

A través de su perfil de Instagram, Coppel compartió una serie de instantáneas de la pequeña Amaïa quien se ve que tuvo una divertida celebración acuática, en donde las princesas, las colas de sirena y los bailes improvisados no pudieron faltar. Junto a las imágenes, la orgullosa mamá compartió unas lindas palabras para su pequeñita. “Amaïa está cumpliendo ¡4 años! Felicidades mi niña hermosa, te amamos”.

En otras publicaciones hechas a través de Instagram Stories, los seguidores de la también empresaria pudieron ser testigos de cómo fue que la tierna Amaïa pasó este día tan especial. En algunas imágenes, se puede observar a la pequeña muy feliz posando con vestidos de fantasía, inspirados en princesas como Ana de la película Frozen, Rapunzel y hasta Ariel, con todo y cola de sirena. Además, la festejada pasó una divertida tarde de alberca con sus hermanitos y danzando por toda la casa, una actividad que al parecer disfruta mucho y para la cual tiene talento, pues su mamá ha confesado que no tarda en llevarla a tomar clases de danza.

No cabe duda de que Bárbara y Alejandro han formado una hermosa familia al lado de sus pequeñitos, compartiendo las mismas pasiones y uniendo sus espíritus viajeros para establecerse en nuevos lugares en los que puedan iniciar nuevas historias familiares, sin importar el lugar en el que se encuentren.

Así es la vida de los Hank-Coppel en Sevilla

En la entrevista que Bárbara ofreció a ¡HOLA!, se refirió al idílico momento que está viviendo al lado de toda su familia en su finca de Sevilla, España, mostrándose incluso incrédula ante la nueva vida que ha iniciado en el viejo continente. “A veces no creo la vida que estoy viviendo. Siempre he sido un alma viajera, pero nunca pensé seguirlo haciendo con mi esposo e hijos. No ha sido fácil, es mucho trabajo, pero cuando algo te apasiona las cosas se acomodan”, expresó la socialité.

Junto Alejandro, Bárbara ha enfrentado varias mudanzas, de país en país, y de ciudad en ciudad, así es como han fortalecido su matrimonio, haciendo de su pasión por los viajes su estilo de vida. Es por eso que ahora Sevilla se ha convertido en su nuevo hogar, lugar del que Coppel no podría estar más enamorada. “Alejandro ha vivido más de 20 años en Sevilla, él me la presentó y me enamoré. Detalles como caminar a todos lados, ver la arquitectura y los colores de los azulejos, que la gente arregle a sus hijos hasta para ir al súper es un gozo”, compartió.