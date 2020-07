Tras controversia, Kanye West se disculpa con Kim Kardashian: 'Sé que te lastimé'

Las últimas semanas no han sido fáciles para Kim Kardashian y Kanye West, así como para todo su entorno. Y es que el famoso matrimonio ha estado en el centro de la atención luego de que el rapero protagonizara un par de polémicos episodios en los que involucró de alguna manera a su esposa y hasta su suegra, Kris Jenner, a quien le dedicó unos controversiales tuits que no duraron mucho en línea, pero que fueron vistos y replicados por sus millones de seguidores. Y qué decir del discurso que Kanye ofreció el pasado 19 de julio, durante su primer acto de campaña rumbo a las elecciones presidenciales de Estados Unidos, en el que reveló algunos de los secretos más íntimos de su matrimonio. Consciente de la situación incómoda en la que puso a la madre de sus cuatro hijos y a su familia, el también empresario y diseñador ha recurrido nuevamente a sus redes sociales, pero esta vez para disculparse públicamente con Kim y refrendar el amor que tiene por la socialité.

Fue a través de su perfil de Twitter que Kanye compartió sus disculpas públicas dirigidas a Kim, en las que se mostró arrepentido por haberla puesto en una situación tan complicada, agradeciéndole el hecho de que siempre esté ahí para sacarlo de los apuros en los que suele meterse debido a su comportamiento y reconociendo su error. “Me gustaría disculparme con mi esposa Kim por hacer público algo que era un asunto privado”, expresó el intérprete de Fade en la primera frase de su mensaje.

El rapero continuó hablando de la forma en la que le falló a la también empresaria y ofreciéndole sus sinceras disculpas de forma pública. “No la cubrí como ella me ha cubierto a mí. Kim, sé que te lastimé. Por favor, perdóname. Gracias por estar siempre ahí", finalizó el ahora político en un mensaje que de inmediato se ha hecho viral, pues ha sido retuiteado más de 200 mil veces y ha recibido más de 30 mil likes.

Kim Kardashian rompe el silencio

Si bien, Kim Kardashian no ha reaccionado a la disculpa pública de Kanye West, la gurú del maquillaje fijó su posicionamiento hace unos días, atribuyendo las acciones de su marido al trastorno bipolar que padece, algo de lo que se había hablado vagamente en su familia, pero que no había sido confirmado hasta ahora. “Como muchos de ustedes deben saber, Kanye tiene un trastorno bipolar. Cualquiera que lo padezca o tenga un ser querido en su vida que lo sufra, sabe lo increíblemente complicado y doloroso que es comprenderlo”, indicó Kim. “Las personas que no son conscientes o están muy alejadas de esta experiencia pueden juzgar y no entender que la persona misma debe involucrarse en el proceso de obtener ayuda sin importar cuánto lo intenten sus familiares y amigos”, detalló.

La socialité defendió a su marido y pidió comprensión de parte de sus fans, pues aseguró que a menudo llega a ser malinterpretado debido a sus palabras y acciones. “Kanye es una persona brillante pero complicada. Además de las presiones de ser un artista y un hombre de raza negra, experimentó la dolorosa pérdida de su madre. Tiene que lidiar con la presión y el aislamiento que aumentan su trastorno bipolar. Los que estamos cerca de Kanye conocemos su corazón y entendemos que sus palabras no se alinean con sus intenciones”, puntualizó Kim, no sin antes agradecer por todo el apoyo que le han brindado a su familia tras este controversial episodio.

