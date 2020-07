'Siempre haz lo que a ti te nazca en el corazón', el emotivo consejo del 'Canelo' a su hija mayor

Sin duda alguna, Saúl ‘Canelo’ Álvarez es uno de los deportistas que más ha logrado destacar fuera de México. Su disciplina y el amor que tiene por el deporte que practica lo ha convertido en todo un referente en el boxeo internacional e incluso a colocarse entre los pugilistas que más triunfos tiene en su haber. Además, es la única personalidad del deporte mexicano que ha sido considerado dentro de la lista de los deportistas que más ingresos han generado en el último año en el mundo. Sin embargo, el ‘Canelo’ sabe que nada de esto sería posible sin las horas de entrenamiento, sacrificios y la pasión que siente por el box, algo que ha querido transmitirle a su hija mayor, Emily Cinnamon, a quien le ha compartido algo de su experiencia a la hora de elegir el camino a seguir y que será determinante en su vida a futuro.

Así lo reveló el guapo tapatío durante una charla virtual que mantuvo con Eugenio Derbez a través de Facebook, en donde habló de la forma en la que se dio cuenta que quería dedicar su vida al box y de las enseñanzas que le ha compartido a Emily a través de su historia de éxito. “A mi hija la más grande que es con la que puedo hablar ahorita es: estudia, aprovecha la escuela y lo que tienes y lo que estás estudiando, pero siempre haz lo que tú quieras ser. Haz lo que tú quieras ser de grande, lo que a ti te apasione hacer. La escuela te va a ayudar mucho para hacer lo que quieres ser en tu vida, entonces aprovéchala, ponle todas las ganas, pero siempre haz lo que a ti te nazca en el corazón”, expresó.

Y es que él mismo reconoce que le hubiera gustado haber terminado una carrera académica, a la par del deporte. Sin embargo, también es consciente de que no hubiera podido explotar al 100 su potencial deportivo si se enfocaba en dos cosas a la vez. “Ahorita pienso y me hubiera encantado (terminar la escuela), porque yo en lo personal no lo he necesitado, pero hubiera sido mucho mejor para muchas cosas que estoy haciendo ahora, en los negocios… pero en eso momento mi decisión fue: ‘me voy a dedicar a esto 100%, porque la escuela me quita tiempo y no le doy a la escuela el tiempo que merece'… decidí salirme y dedicarme a esto y así fue como empecé”, contó al revelar que debutó como profesional a los 15 años, ganando un segundo lugar con apenas unos meses de entrenamiento.

Apoyo familiar

Para Saúl ‘Canelo’ Álvarez fue fundamental el apoyo y enseñanzas de sus papás a la hora de tomar la decisión de dedicar su vida al boxeo, aunque en un inicio su padre no estaba de acuerdo con lo que su famoso hijo tenía en mente, terminó por entender que la pasión de su hijo por el deporte podría llevarlo muy lejos, y no se quivocaron. “Mi papá se enojaba conmigo cuando me le escapaba de las paleterías, me le escaba a los gimnasios, llegaba y estaba enojado, todos los días y me dije: ‘pues se va a seguir enojando todos los días, porque me le voy a estar escapando todos los días’. Fue ahí donde ya agarró el rollo y dijo: 'te doy dos horas para que vayas, entrenes y regreses'… Ahora es el más orgulloso”, reveló con una sonrisa en el rostro.

Es por eso que hoy en día, el pelirrojo se dice agradecido por todas las enseñanzas que recibió de parte de sus padres y que hoy le toca transmitirles a sus hijos. “Le agradezco siempre a mi papá y a mi madre que siempre me inculcaron a ser muy trabajador, el ser honesto, el ser disciplinado con lo que hagas, con el trabajo. Y eso es lo primordial: ser agradecido, ser disciplinado y ser honesto en tus cosas", expresó.

