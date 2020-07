Cómo ha pasado el tiempo, José Emilio -hijo de Mariana Levy- podría haber encontrado el amor

El tiempo se ha pasado volando, y los hijos de Mariana Levy han crecido mucho, tal como lo ha reconocido incluso Ana Bárbara, quien se considera ‘su madre en la tierra’. María, Paula y José Emilio Fernández Levy son ya todos unos jovencitos, de hecho, el menor de los tres celebró hace poco su cumpleaños número 16, ocasión en que la cantante le dedicó un sentido mensaje, tal como él lo ha hecho en su momento a ella. Al igual que sus hermanos, este carismático adolescente cuenta con sus propias redes sociales, en las cuales suele compartir de vez en cuando algunos vistazos de su vida. Ahora ha sorprendido con algunas de sus publicaciones, pues se ha dejado ver enamorado.

José Emilio, quien cuenta con más e 28 mil seguidores en Instagram, compartió el pasado 7 de julio -el día de su cumpleaños- un par de fotos en la que se mostró feliz y muy bien acompañado. “Qué bonito era todo cuando podíamos salir. Te amo guapa, me haces muy feliz”, escribió el jovencito, sacando a relucir su lado romántico. Ella no fue indiferente a sus palabras, y comentó en uno de muchos mensajes: “Te amo mucho”. La interacción no terminó ahí, pues él le respondió: “Yo más a ti, princesa”. Paula Levy reaccionó a la publicación de su hermano menor con un lindo halago: “Guapos”, mientras que Emiliano, el primogénito de Ana Bárbara, le regaló un like.

Pero esta no es la primera vez que José Emilio deja ver que bien podría haber encontrado el amor, pues hace unos meses, en abril, reconoció echar de menos a esa persona especial. “Te extraño guapa”, escribió al compartir una postal de ambos mirándose profundamente. En aquella ocasión fue Ana Bárbara una de las primeras en reaccionar al post, y no sólo le dio like a la foto, sino que le envió un mensaje de ánimo al jovencito, a quien ha reconocido amar como a un hijo propio. “¡Ya mero mi gordo!”, escribió la cantante cariñosamente. Y aunque en ese post no revelaron más detalles sobre la situación, probablemente tenga que ver con el hecho de que la pandemia y los meses de confinamiento han mantenido alejados a muchos de sus seres queridos. “Y si ya acaba la cuarentena para que te pueda ir a ver”, escribió José Emilio en marzo refiriéndose a la joven, sin embargo sus menciones a ella en redes sociales se remontan a principios de año.

Ana Bárbara y lo mucho que lo extraña

Ana Bárbara sabe muy bien lo que es echar de menos a los seres amados, pues ha reconocido más de una vez extrañar a sus ‘hijos’ que no están a su lado. Justamente anoche compartió una foto de José Emilio, admitiendo que quisiera estar con él. “Y en algún lugar del mundo, mi gordo… Te extraño mucho", escribió la cantante en dicha imagen, la cual muestra al jovencito ataviado con un casco y cubrebocas mientras de fondo se ve la playa. “Qué hermoso tú y también el backround…”, agregó. Si bien la intérprete no detalló dónde se encontraba José Emilio, él, en su última publicación indicó que estbaba en Los Cabos, donde es sabido, vive con su padre, José María Fernández, El Pirru.

El pasado 7 de julio, cuando José Emilio celebró su cumpleaños, a la distancia Ana Bárbara lo felicitó de una manera muy especial, expresando un sentido mensaje y compartiendo bellas y nostálgicas postales. “¡Tengo hijos que traje a la vida y tengo una vida que me trajo unos hijos!”, inició su emotivo post. “Me has llenado de todos los sentimientos, de luz, amor, atenciones, ¡te amo con toda el alma! Y aunque a veces me siento con las ganas de estar más tiempo contigo, sé que hemos hecho milagros para alargar nuestros momentos juntos”, continuó la intérprete en su mensaje, el cual fue muy halagado por sus seguidores. “Sé que aunque siempre he actuado en pro de tu seguridad, y con la sensibilidad de madre, seguramente me he equivocado pero siempre he deseado y esperando tu felicidad… Atentamente, tu mami en la tierra”, finalizó.

