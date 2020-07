Ariadne Díaz enfrenta una durísima pérdida: ‘Hoy contigo se va una parte de mi alma’

Cercana siempre con sus fans, Ariadne Díaz suele compartir con ellos los momentos más felices de su vida y su carrera, así como los más duros. El año pasado la actriz se trasladó a su natal Jalisco, donde en esta pandemia se ha mantenido refugiada en casa con su esposo Marcus Ornellas y su hijo Diego en su casa en Puerto Vallarta. Pero este cambio de aires también ha servido para que la estrella de telenovelas esté más en contacto de su familia, algo que la hecho muy feliz. No obstante, en medio de esta nueva vida cerca de sus raíces, a la intérprete le ha tocado lidiar con una pérdida irreparable: la muerte de una persona muy importante en su vida, a quien consideraba como una hermana. Ha sido ella misma quien, con gran entereza, ha dado a conocer lo sucedido.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Ariadne decidió dar a conocer el sensible fallecimiento en sus redes sociales por medio de un emotivo mensaje. “Cinthya Raygoza Díaz, mi hermana amada, mi amiga, mi confidente, mi Titi hermosa partió hoy a sus 35 años después de luchar por más de 7 años contra un condroblastoma en la columna”, comunicó la actriz en su Instagram compartiendo una foto de su prima y etiquetando sus cuentas. En su publicación la intérprete manifestó su admiración hacia Cinthya, asegurando que en medio de la situación adversa que le tocó, siempre siguió adelante y nunca perdió la alegría. “A pesar de todo, nunca dejó de vivir su vida, de ser una mamá extraordinaria y divertida. Entre cirugías y tratamientos aprovechó cada momento para realizar sus sueños, nunca vi a nadie pasar por tanto dolor y aun así sonreírle a la vida”, compartió.

VER GALERÍA

“Hoy contigo se va una parte de mi alma y se queda con nosotros una parte de la tuya, tu hija amada”, continuó Ariadne. “Siempre me harás falta aquí, pero siempre, siempre te llevaré en todo lo que soy. Vuela mariposa, soy feliz de saberte en paz”, agregó en su sentido mensaje, mostrando gran entereza y resignación. Antes de compartir estas palabras, la actriz contó algo que vivió hace tiempo y que consideró como señales sobre lo que es la vida y la relación que guardaban con su ‘hermana’. “Mi hermosa mariposa... Soñé que ella se iba y lloré muchísimo, desperté y agradecí que todo fuera una pesadilla, ese día ella me pidió hablar por videollamada, aunque siempre hablábamos por teléfono o mensaje, esta vez quiso hacerlo por video, me dijo que Vale quería hablar con Diego”, relató.

VER GALERÍA

“Al verla supe que el momento de su partida estaba cerca, me apresuré a venir a Chapala a estar con ella, esa noche soñé que ella era una mariposa”, contó Ariadne, revelando la razón por la que en su mensaje se refirió a ella como tal. “Desde ese día todos los días he recibido señales claras mostrándome que la muerte no es otra cosa que una metamorfosis”, reflexionó. “Cada día ella se iba un poquito más y cada día más mariposas aparecían alrededor”, aseguró la actriz. A finales del pasado mes de mayo, había compartido detalles sobre el estado de salud de su prima. “A todos los que me preguntan por Titi, ella está bien, en espera del procedimiento que le van a hacer y por ahora no se necesitan más donadores de sangre para ella. Les agradezco muchísimo su cariño y atención y les pido que se hagan al hábito de donar sangre, de verdad, es un regalo de vida que podemos dar fácilmente”, señaló al compartir algunas fotos junto a ella.

Fans, amigos y colegas la abrazan en su dolor

Tan pronto como compartió esta dolorosa pérdida en sus redes sociales, Ariadne recibió una gran cantidad de mensajes de apoyo de parte de sus seguidores, pues era muy sabido lo unida que era con su prima y lo mucho que ambas se querían. Compañeras actrices, amigos y fans le enviaron sus condolencias y sinceras palabras de aliento. “¡Un abrazo muy fuerte Ari! Lo siento mucho”, comentó Maite Perroni. “Ari lo siento muchísimo, ¡abrazo fuerte a tu corazón!”, escribió por su parte Angelique Boyer. “Lo siento hermosa... Dios con ella y con ustedes”, expresó Andrea Legarreta. Grettell Valdez, Mauricio Ochmann, Michelle Renaud y por su puesto su esposo Marcus reaccionaron ante lo sucedido deseándole pronto consuelo.

VER GALERÍA