¡Más tierna imposible! True Thompson y sus aventuras en la piscina

Para muchos, este verano ha tenido un sabor muy distinto, sin embargo para True Thompson, hija de Khloé Kardashian, no ha sido así. La pequeña, quien el pasado mes de abril celebró su segundo cumpleaños cobijada por el amor de sus padres, no deja de divertirse ni un minuto y su mamá no podría estar más feliz. Cuando se es una pequeña celebridad como ella, se puede disfrutar de una tarde tranquila en el alberca, presumiendo algún coqueto bañador, como ya lo ha hecho en otras ocasiones. Esta nena nuevamente se apoderó de las redes sociales de su mamá y derritó a sus seguidores, pues derrochó ternura en su jormada bajo el sol. Koko, maravillada con su hija, la grabó mientras jugaba alegremente en el área de la alberca, para luego pasar a brincar un poco en la cama elástica que hay en su inmenso jardín. "¡Mírame mami!", se escuchaba decir a la pequeña mientras Khloé inmortalizaba ese instante. La celeb de 36 años siguió a su hija hasta uno de sus lugares preferidos: su casita de muñecas. Este encantador espacio tiene todo lo que necesita True para divertirse, incluso jugar a cocinar, y lo mejor de todos es que es lo suficientemente espaciosa para que su mamá la acompañe. Con unas tarde tan entretenidas, ¿quién no quisiera ser True? Haz click abajo para verla.

