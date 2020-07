Mark Tacher revela cuáles fueron los problemas que tuvo en su matrimonio

A principios del año pasado, Mark Tacher se mostraba muy enamorado de Cynthia Alesco mientras ambos alistaban los detalles de su boda religiosa. Sin embargo dicha ceremonia nunca se llevó a cabo, pues en junio, casi tres meses después de casarse por lo civil, la pareja puso punto final a su relación, tal como lo confirmaron ambos en su momento. El pasado mes de abril, un año después de que se firmaran ante un juez como marido y mujer, el actor reveló que en su breve matrimonio se dieron diferencias irreconciliables entre ambos, las cuales no les permitieron seguir juntos. El actor ha hablado nuevamente de lo ocurrido, revelando ahora algunos de los problemas que surgieron en su vida conyugal y lo que sucedió luego de que ambos acordaran tomar caminos separados.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Sin mencionar explícitamente a Cynthia pero refiriéndose a ella durante una entrevista con Venga la Alegría, Mark recordó que la conoció hace unos años en el rodaje de una película y que tiempo después se reencontraron en Televisa durante las grabaciones de la telenovela El Bienamado, en 2017. Dos años después, mientras ambos disfrutaban de su noviazgo y alistaban ya su boda religiosa, decidieron unirse por lo civil, idea que, según el actor, surgió espontáneamente. “Me caso en Cozumel en un arranque, la verdad en un arranque de locura, padrísimo, en una fiesta estábamos con sus amigos y dijimos: ‘Sí, pues padre, vamos a casarnos, estamos planeando la boda religiosa y nos vamos a casar en seis meses, pues órale, buenísimo, vamos así, de una vez”, contó.

VER GALERÍA

“La relación la verdad es que estuvo padrísima, hasta que nos casamos, bueno, un poquito antes que ya se empezaron a cometer excesos en gastos, gastos de ropa, en accesorios…”, reveló el actor al referirse a los problemas que empezaron a surgir en su relación. “Esos abusos siguieron cometiéndose uno tras otro… Hasta que yo le dije oye: ‘Creo que yo no soy el hombre que tú estás buscando, sí, no soy ese tipo de hombre, yo no tengo un sin límite, yo tengo una vida planeada, planificada con ciertos ahorros’”, recordó Mark. Al notar que su matrimonio no estaba llevando el rumbo deseado, ambos estuvieron de acuerdo en separarse, decisión que se dio mientras los dos trabajaban en Colombia en la serie Operación Pacífico de Telemundo. “Fue decisión de ambos, yo le dije: ‘Oye creo que esto no va’. Y ella me dijo a mí: ‘Creo que esto ya no va, sí estoy completamente de acuerdo, yo ya no quiero esta relación porque sí, es verdad, ya no me conviene’”, recordó la estrella de La hija del mariachi.

VER GALERÍA

Mark descarta casarse de nuevo

El actor contó que a luego de terminar dicho proyecto ambos regresaron a México y tomaron cada uno su camino, sin embargo poco después se topó con una noticia que lo tomó por sorpresa. “Me envió una demanda penal de violencia familiar, según lo que dice es que de repente yo levanto tanto la voz que parezco agresivo y que ella se tiene que ir a esconder porque quizá la pueda agredir físicamente, porque sí dice perfectamente que no ha habido agresión física alguna, o sea, ‘quizá, creo que eres violento y creo que me vas a pegar, ah no, te voy a demandar’”, comentó en el matutino de TV Azteca.

Mark recordó que otra de las cosas que lo tomaron desprevenido fueron las peticiones de su expareja tras su ruptura. “Yo no estaba en México siquiera, yo estaba en Vail esquiando a todo dar con mi familia, sino que después viene por la parte civil el divorcio a pedir todo, todo, todo… Pensión, carro, casa, todo, para tres meses de matrimonio… No hay hijos, son bienes separados, no hay nada en común”, aseguró el actor, quien dijo que está a la espera de poder concluir los trámites para oficializar su separación. “Nada más estamos esperando que abran los juzgados, y pues para terminar de hacer las firmas y ya”, explicó para luego dejar claro que descarta volverse a casar. “No hay manera y por lo que me sucedió precisamente, porque hubo un abuso terrible, no lo voy a volver a hacer en toda mi vida, no vuelvo a firmar un papelito de esos nunca en mi vida, esto me enseñó esta señorita”, finalizó.

VER GALERÍA