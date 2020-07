La respuesta de Jamie Lynn Spears a quien le pide que hable sobre los rumores en torno a Britney

La salud mental de Britney Spears ha sido tema de conversación en los últimos años. Recordemos que la intérprete de Lucky se encuentra bajo la tutela legal de su padre, Jamie Spears, desde 2008, y que en los últimos años la estabilidad emocional de la cantante ha estado en entredicho, lo que incluso provocó la cancelación de su nueva residencia en Las Vegas, la cual comenzaría en febrero del año pasado. Además, los fans de la considerada ‘Princesa del Pop’ han lanzado una campaña en redes sociales denominada #FreeBritney, en la que exigen el término de la tutela para la cantante -la cual le impide tomar decisiones sobre sus finanzas, carrera y vida personal-, y se le permita hablar libremente respecto a lo que ha estado sucediendo en su vida en la última década. En medio de este remolino de rumores y especulaciones, y a tan solo unos días de que se lleve a cabo la audiencia en el que la Corte revisará nuevamente el caso de la tutela de Britney, ha sido su hermana, Jamie Lynn Spears, quien ha salido a defender a la intérprete de todo lo que se dice entorno a ella.

A través de sus redes sociales, la exestrella de la serie infantil Zoey 101 hizo eco de varias declaraciones de algunas celebridades, en las que hablan de la salud mental y de la importancia de hablar de este tipo de tópicos con respeto y sin tabúes. Junto a las capturas de pantalla que compartió en sus redes sociales, la también cantante escribió un mensaje que fue interpretado por algunos de sus seguidores, como un mensaje velado sobre lo que podría estar pasando al interior de su familia. “Si no puedes ofrecer comprensión o simpatía, ofrece tu silencio”, citó Jamie a la cantante Halsey al inicio de sus palabras.

Jamie Lynn continuó ahora hablando del respeto ante una situación desconocida, sobre todo cuando es vista desde afuera y no se tiene conocimiento real de lo que está sucediendo. “Si se trata de una enfermedad mental o se preocupa por alguien que padece una enfermedad mental, entonces se sabe lo importante que es respetar la situación con privacidad para la persona y la familia que trata de proteger a sus seres queridos, sin importar cómo se vea ante el público, y como público debemos aprender a hacer lo mismo. Rezo para que esto no cause vergüenza a nadie que padezca una enfermedad mental, no estás solo y eres amado. Envío todo mi amor y oraciones a todos ustedes”, compartió.

Si bien, el mensaje fue muy bien recibido por parte de sus seguidores, algunos otros le recriminaron el hecho de que nunca se haya referido a la situación de Britney, reprochando que haya guardado silencio incluso en los momentos más complicados de la vida de la cantante. Ante estos comentarios, Jamie Lynn no tuvo reparo en salir en defensa de su hermana y su familia y expresó: “No tienes derecho a asumir nada sobre mi hermana, y no tengo derecho a hablar sobre su salud y asuntos personales. Ella es una mujer fuerte, ruda e imparable, y eso es lo único obvio”, contestó. El mensaje ya ha sido retirado de la red social, pero algunos sitios especializados y perfiles dedicados a seguir la actividad de las celebridades en redes, han dado cuenta de la contundente respuesta de la menor del clan Spears.

Britney se defiende de sus detractores

Consciente de que como figura pública es blanco de duras críticas en redes sociales, Britney Spears se ha defendido de los haters de una manera muy sincera, dejando en claro que se encuentra muy bien y contenta con lo que suele compartir en sus redes sociales. “Me doy cuenta de que a algunas personas no les gustan mis publicaciones o no las entienden, pero esta soy yo siendo feliz. ¡Estoy siendo auténtica y lo más sincera posible! Quiero inspirar a la gente a hacer incluso y ser ellos mismos sin querer complacer a los demás… Esa es la clave de la felicidad“, agregó.

