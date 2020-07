Kim Kardashian rompe el silencio sobre lo que está pasando con Kanye West

Después de días de silencio, Kim Kardashian ha reaparecido en Instagram para compartir un mensaje referente a la situación por la que está atravesando su esposo, Kanye West, quien en los últimos días ha protagonizado controversiales episodios, como su discurso del domingo pasado y los mensajes en Twitter que dedicó a la empresaria y a su mamá, Kris Jenner. A través de tres historias en esta red social, habló por primera ocasión de cómo el trastorno bipolar que padece el rapero ha afectado a la familia: “Aquellos que entienden las enfermedades mentales o incluso el comportamiento compulsivo, saben que la familia es impotente a menos que el miembro sea menor de edad”, escribió en una parte del mensaje que ya se viralizó.

Kim comenzó este comunicado revelando por qué nunca había hablado del trastorno que padece su esposo: “Como muchos de ustedes saben, Kanye tiene trastorno bipolar. Cualquiera que tenga esto o tenga un ser querido que lo padezca sabe lo increíblemente complicado y doloroso que es comprenderlo. Nunca he hablado públicamente sobre cómo esto nos ha afectado en casa, porque soy muy protectora con nuestros hijos y del derecho que Kanye tiene a la privacidad, cuando se trata de su salud. Pero hoy siento que debería comentarlo debido al estigma y los conceptos erróneos que existen sobre la salud mental. Las personas que no son conscientes o que están muy alejadas de una situación así pueden juzgar y no entender que quien padece el trastorno deben involucrarse en el proceso para obtener ayuda, sin importar cuánto lo intenten sus familiares o amigos”, explicó.

La empresaria continuó revelando que, en los últimos meses Kanye ha tenido que lidiar con muchos factores que pudieron desatar esta crisis: “Entiendo que Kanye está sujeto a críticas porque es una figura pública y sus acciones, a veces, pueden causar fuertes opiniones y emociones. Es una persona brillante, pero complicada que, además de las presiones por ser un artista, un hombre negro, experimentó la dolorosa pérdida de su madre, y tiene que lidiar con la presión y el aislamiento, situaciones que aumentan su trastorno bipolar”, escribió. Además, destacó que, pese a su trastorno, la esencia de West continúa intacta y sus allegados lo saben: “Los que están cerca de Kanye conocen su corazón y entienden que sus palabras algunas veces no concuerdan con sus intenciones”.

Kim aseguró que esta condición también es parte del talento que su esposo posee y así lo explicó: “Vivir con el trastorno bipolar no disminuye ni invalida sus sueños y sus ideas creativas, sin importan cuán grandes o imposibles parezcan de conseguir. Eso es parte de su genio y, como todos hemos presenciado, muchos de sus grandes sueños se han hecho realidad”. Por último, pidió al público y a los medios respeto en este difícil momento familiar: “Nosotros, como sociedad, hablamos sobre la comprensión hacia el tema de la salud mental; sin embargo, también debemos darla a las personas que viven con él en los momentos que más lo necesitan. Pido amablemente que los medios y el público, nos den la compasión y la empatía que se necesitan para poder superar esto. Gracias a quienes han expresado su preocupación por el bienestar de Kanye y por su comprensión. Con amor y gratitud”, finalizó firmando con el apellido de su esposo: “Kim Kardashian West”.

El rapero destapa planes de divorcio

Antes de que Kim Kardashian hiciera pública su postura en torno a la situación que está experimentando su esposo, el rapero recurrió a su cuenta de Twitter para hacer más revelaciones en torno de su matrimonio y de la reacción de su esposa al discurso que dio durante su primer acto político. Kanye aseguró ha estado buscando separarse de la estrella de realidad: “He estado tratado de divorciarme desde que Kim se reunió con Meek en el Warldolf para hablar de una reforma penitenciaria”. El rapero también solicitó a su suegra, Kris Jenner responder sus llamadas: “Este Ye, ¿quieres hablar o ir a la guerra?’”, escribió en un mensaje del que compartió una captura de pantalla que acompañó de la frase: “La supremacía blanca en su máxima expresión”, haciendo referencia a la matriarca del clan.