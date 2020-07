¿Nuevo galán? Natalia Téllez y las pistas que podrían indicar un romance

En medio de la pandemia, Natalia Téllez se ha dejado ver muy tranquila, disfrutando de su trabajo como conductora en Netas Divinas y aprovechando el tiempo libre para dedicarse a la pintura, uno de sus muchos talentos. Hace tiempo que esta guapa actriz no comparte novedades sobre su estatus sentimental, pues desde enero, cuando recibió el año con Gonzalo Vega Jr, no se había sabido mucho de esa faceta de su vida. Fue justamente en julio del año pasado cuando Natalia publicó la primera foto junto a él, poco antes de emprender un viaje juntos a Japón. Aunque ella nunca confirmó un noviazgo ni una ruptura, parece ser que dicha relación ha quedado en el pasado. Ahora, la joven estrella de televisión ha sorprendido a sus seguidores, pues se ha dejado ver con un misterioso acompañante, de quien algunos sospechan es su nuevo amor, ¿será?

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Si bien Natalia es conocida por su sinceridad y buen sentido del humor, cuando se trata de su vida amorosa es mucho más reservada, por ello lo que se tiene sobre esa supuesta nueva conquista son sólo pistas, sin embargo, sus fans están emocionados pues dan por hecho que se trata de un nuevo romance. Y es que anoche la estrella de Netas Divinas compartió en su cuenta de Instagram tres fotografías en las que se le ve muy feliz abrazando a un apuesto joven, mientras disfrutan de la naturaleza junto a su inseparable perrito Güero. La conductora no reveló detalles de la locación ni etiquetó a nadie, sólo se limitó a escribir: “Así de simple”, seguido de un emoji de corazón.

VER GALERÍA

Mientras que algunos de sus amigos y colegas reaccionaron a la publicación con emoticones de corazones, sus fans de inmediato empezaron a preguntar por la identidad del misterioso galán. Aunque Natalia no lo reveló, fue él mismo quien se hizo presente al comentar el post con algunos emojis. Su nombre es Antonio Zabala, y como era de esperarse, es seguido por la conductora en Instagram. Pero eso no fue lo único que llamó la atención, pues también publicó ayer una de las tres fotos que subió Natalia. Lo único que colocó como descripción fueron emojis: Una mujer, un hombre, una nariz de cerdito y un corazón. Además reveló en su post que las instantáneas fueron tomadas en el volcán Xitle, que se encuentra en las faldas del Ajusco, en la Ciudad de México. Los curiosos seguidores de Natalia notaron que ella había publicado fotos en un sitio similar y con el mismo look hace unos días, por lo que al parecer se trató de una escapada de fin de semana, y fue hasta ahora que se animó a compartir las postales junto a su acompañante.

VER GALERÍA

Natalia y el misterioso autor de sus fotos

En su perfil de Instagram, en el cual suma casi dos mil seguidores, Antonio indica que es amante de la guitarra, lo sintetizadores, los viajes y la fotografía. Sin embargo, Natalia aclaró en los comentarios de su post que este chico es ingeniero, aunque no detalló si en efecto es o no su galán. En el feed de este misterioso hombre han llamado la atención algunas fotos tomadas desde finales de marzo, en las cuales se le ve en el departamento de Natalia, incluso junto a su perrito.

VER GALERÍA

Por su parte, también desde finales de marzo Natalia ha compartido fotos, algunas de ellas indicando que el autor era Antonio, e incluso indicó en una de ellas que era de sus favoritas. El tema sus espectaculares fotos y del responsable de ellas se ha comentado en Netas Divinas, donde la conductora atribuyó las tomas ella misma usando un temporizador. Sin embargo, esta explicación perdió fuerza cuando una de sus compañeras del programa puso en duda otra de sus recientes publicaciones. “Sesión de temporizador”, escribió Natalia al compartir tres fotos en blanco y negro. “Ay ajá... Natalia y el señor temporizador contraen nupcias en breve”, comentó Consuelo Duval. La joven presentadora le respondió con buen humor: “Será la primer boda de humano y temporizador”. Otra de las personas que reaccionó al post fue el mismo Antonio, quien colocó algunos emojis. “Te cambié por el temporizador”, le comentó ella usando un emoticón de carita de travesura. “No puedo competir con tanta tecnología”, respondió él. Si bien los likes, etiquetas y comentarios en redes sociales no comprueban que existe o no un romance, lo que es un hecho es que evidencian la buena relación y cercanía que existe entre Natalia y el autor de algunos de sus espectaculares posados.

VER GALERÍA