Kanye West nuevamente causa controversia, ahora por escribir de Kim y el clan Kardashian

Después del polémico discurso que pronunció Kanye West el pasado domingo, en Carolina del Sur, como parte de su primer acto político, el rapero protagonizó un nuevo incidente controversial, esta vez, en Twitter donde dedicó varios tuits donde mencionó a su esposa, Kim Kardashians y a la matriarca de la familia Kris Jenner. En medio de una ola de preocupación por parte de amigos y fanáticos que señalan, está atravesando por un episodio clínico derivado del transtorno bipolar que padece (y del que ha hablado abiertamente en varias ocasiones), Kanye quiso compartir con sus seguidores las supuestas intenciones de su esposa de internarlo en un centro de psiquiatría. La noche de este 20 de julio, Kanye lanzó una serie de mensajes que, aunque después borró, ya habían dado la vuelta al mundo. La publicación de estos tuits encendieron las alarmas entre sus amigos, como el cómico Dave Chappelle a quien esta mañana agradeció publicamente por visitarlo en Wyoming describiéndole como "un enviado de Dios y un verdadero amigo".

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

La noche del lunes el rapero empezó escribiéndo en Twitter: “Kim estaba tratando de volar a Wyoming con un doctor para encerrarme, como en la película Get Out, porque lloré por salvar la vida de mis hijas”, continúo con una serie de tuits en los que no tardó en mencionar a la matriarca del clan Kardashian de quien incluso compartió un supuesto mensaje de texto que le envió. Insinuó que la relación con su suegra se ha roto al grado de que no desea que tenga contacto con sus hijos: “Kris no juegues conmigo. Tú y ese tienen prohibido estar cerca de mis hijos. Todos intentaron encerrarme”, escribió en otro mensaje.

VER GALERÍA

El rapero comparó su situación con la de Nelson Mandela, según explicó: “Si me encierran como Mandela, todos sabrán por qué”. Kanye inclusó hizo mención del video íntimo de Kim, que se filtró al inicio de su carrera y sobre su aparición en la revista del conejito: “Entregué mi vida a Dios para que la madre de North nunca la fotografiara haciendo Playboy y eso está en Dios. Estoy en el rancho, ven a buscarme”. Al lado de una imagen con sus hijos escribió: “Los niños West nunca harán Playboy”.

A pesar de lo fuerte de sus mensajes confesó que está muy enamorado de Kim: “Amo a mi esposa. Mi familia debe vivir a mi lado. Ya no depende de E! o NBC”, haciendo referencia a la cadena televisiva por donde se transmite Keeping Up With the Kardashians. Después de estas revelaciones, Kanye retomó esta red social para dar a conocer que el próximo viernes estrenará su nuevo material discográfico con el nombre de su mamá, Donda: “Ahora me enfoco a la música”, escribió como descripción de una lista de canciones.

VER GALERÍA

El silencio de Kim Kardashian y el resto del clan

A pesar de lo publicado por Kanye, Kim Kardashian ha optado por no reaccionar en público; sin embargo, de acuerdo con reportes del Daily Mail, una fuente cercana a la empresaria, le dijo a Entertainment Tonight que esta “completamente devastada” con lo que su marido escribió en Twitter. “Kim siempre ha sido pública sobre todo en su vida, pero con Kanye siendo bipolar, ella siempre ha querido mantener eso en privado”. El informante explicó qué fue lo que más le ha dolido a la estrella de los shows de realidad: “Kanye tuiteó sobre la familia y la pintó como si trataran de encerrarlo, eso le ha molestado, porque esa no era su intención y sólo quiere lo mejor para él”.

El domingo pasado, Kanye comentó durante su discurso que sabía que lo revelado sobre su hija North podría causar molestia en su esposa: “Incluso si mi esposa se divorciara de mí después de este discurso, trajo a North a este mundo, cuando yo no quería que lo hiciera, ella luchó y decidió proteger al bebé”, comentó. Aunque Kim Kardashian no se ha pronunciado sobre todas las revelaciones de su marido, resulta raro que desde hace cuatro día no postea nada en su Instagram y como pocas veces , no ha publicado historias en esta red social.