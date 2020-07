‘¿Por qué tu no cantas, mami?’ La curiosa pregunta de Renny a Jacky Bracamontes

Luego de una larga espera, Jacky Bracamontes retomó su papel como conductora de La Voz US, programa que ha conducido durante sus dos temporadas, e incluso hace poco mostró un vistazo de uno de sus espectaculares looks para este show de talentos. Entre los muchos fans se que se ha ganado esta guapa mujer destacan en primer lugar sus hijas, quienes no pierden la oportunidad de ver a su mamá brillando en la pantalla. Hace un par de días, Jacky compartió en sus Instagram Stories el momento en el que sintonizaba una entrevista que le hicieron sobre la reanudación del reality y mientras Jackita observa atenta la televisión, Renny se acercó a su famosa mamá con una espontánea duda:"¿Por qué tú no cantas, mami?", preguntó la pequeña con gran ternura. Jacky no perdió la oportunidad de inmortalizar este simpático momento y respondió entre risas a su nena, quien hace poco celebró su cumpleaños número cuatro. Conductora, actriz, mamá de cinco, Jacky Bracamontes es una mujer muy talentosa y multifacética, sin importar que nunca se haya inclinado por el canto; haz click en el video para ver qué le respondió a su pequeña Renny.

