Silvia Pinal aclara su situación con Televisa: 'Yo no siento que me hayan quitado la exclusividad' La actriz refrendó su lealtad hacia la empresa para la que ha trabajado a lo largo de su trayectoria

Sin duda alguna, Silvia Pinal es una de las actrices mexicanas más reconocidas del mundo, pilar de la época dorada del cine nacional y de la empresa Televisa, donde por varias décadas desarrolló su carrera como actriz, conductora y productora, y en la que se ha mantenido activa hasta la actualidad. Sin embargo, a tres meses del accidente que la diva sufrió en su casa, el hijo de la artista, Luis Enrique Guzmán, comentó en una reciente entrevista con el programa Ventaneando, que la televisora le habría retirado la exclusividad a su mamá, pues ya han pasado algunos meses sin que haya recibido sus pagos correspondientes, sin que hasta el momento le hayan dado detalles sobre su situación laboral con la compañía. Ante esta información, ha sido la misma Silvia Pinal quien ha salido a aclarar toda la polémica que se ha desatado tras las declaraciones de su hijo, dejando en claro su lealtad con la empresa a la que le ha dado tantos éxitos.

Transparente como siempre, Silvia se refirió a la información que ha estado circulando desde la tarde del pasado lunes, dejando en claro su cariño por Televisa y mostrándose optimista respecto a su futuro en la empresa. “Yo no siento que me hayan quitado la exclusividad, creo que se detuvo un poco, no me han cortado nada, yo sigo recibiendo mi dinero que me tienen que pagar pero bueno, en fin, si va a pasar, que pase”, expresó la Diva del Cine Mexicano en entrevista con el diario El Universal.

La actriz también se mostró comprensiva ante lo que ha estado sucediendo en su entorno laboral, admitiendo que de darse la situación de que le fuera retirada su exclusividad, ella seguiría siendo fiel a la televisora para la que ha trabajado prácticamente a lo largo de toda su trayectoria. “Si quieren que se vaya la exclusividad o que yo ya no trabaje con ellos, ya será decisión de ellos. Hay muchas empresas, pero espero no sea otra que no sea Televisa”, señaló.

Sobre las declaraciones que hizo Luis Enrique al programa Ventaneando respecto a la suspensión de su salario por parte de la empresa, recordando que la artista de 88 años tendría no solo una exclusividad vitalicia como actriz, también como productora, Silvia aclaró puntualmente lo sucedido. “Después de unas cosas que me tenían que pagar me di cuenta que faltaba dinero, pero bueno, yo no soy una gente de batallas, mucho menos con una empresa con la cual llevo 27 años o mucho más trabajando”, dijo la actriz, mostrándose esperanzada en que este malentendido se resolverá favorablemente para ambas partes. “Son gente que me quiere y yo los quiero mucho; espero que se arregle para bien de todos y si no, yo buscaré la manera de subsistir y enseñarle a Televisa que sí se sigue siendo alguien”, puntualizó.

¿Cómo se encuentra Silvia Pinal a tres meses de su accidente?

Fue el pasado 24 de abril cuando se dio a conocer que Doña Silvia Pinal había sido ingresada al hospital de emergencia, debido a que sufrió una caída en su casa, lo que le provocó una fractura en la cadera. A tres meses de aquel episodio que preocupó muchísimo a sus fans, Luis Enrique, hijo de la actriz, dio una actualización sobre el estado de salud de su mamá. “La terapia de la cadera le ha quitado un poco de movilidad. Se está recuperando muy bien, pero sí es un poco aparatoso el subirla y bajarla del coche, los escalones, porque todavía está un poco delicada… Moverla así, sin razones muy importantes tampoco nos gusta mucho. Y el doctor es el que dice que hay que cuidarla al máximo, justo estos meses son importantes para que tenga una recuperación al 100%”, comentó en Ventaneando.