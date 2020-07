Sebastián, hijo de Mayrín Villanueva, y el romántico mensaje a su novia: 'Es perfecta, la amo'

Siendo tan joven, Sebastián Poza, hijo de Mayrín Villanueva y Jorge Poza, se abre camino en varios terrenos de su vida, no solo en lo profesional, pues en lo sentimental todo parece marchar sobre ruedas, luego de que en meses pasados confirmara su romance con la guapa actriz, Azul Guaita. Recordemos que esta historia de amor surgió primero de la ficción, cuando ambos compartieron créditos en la telenovela Soltero Con Hijas. Desde ese momento, su cercanía fue cada vez mayor, algo que no pasó desapercibido por los fanáticos, quienes han sido testigos de esta historia que ha cobrado fuerza con el paso de los días. De hecho, ahora el intérprete ha dedicado un lindo mensaje a su novia por el día de su cumpleaños número 19, revelando algunos aspectos de cómo surgió la chispa que los mantiene unidos hasta el día de hoy.

Sebastián no pudo tener mejor idea que hacer un video en el que hace un repaso con imágenes de Azul de pequeña, para luego incluir parte de las memorias que juntos han escrito a lo largo de estos meses, desde aquel día en que lograron coincidir y que el joven recuerda con toda claridad. “Ella es azul, ella es la mujer y la razón por la que intento mejorar cada día. 28 de agosto de 2019, fue el primer día que la conocí, y desde ese día no pude dejar de pensar en ella, quedé perdidamente enamorado, era imposible no enamorarme porque es perfecta, la amo, y agradezco que la vida me haya cruzado en su camino, porque soy el hombre más feliz del mundo entero…”, se puede leer a lo largo del clip que fue musicalizado con el tema titulado Photograph, de Ed Sheeran.

Por supuesto, él mismo se siente enteramente agradecido con Azul por todo el amor que ella le ha brindado, incluso por el apoyo que le ha demostrado en diversos momentos cuando más lo ha necesitado. Pero no solo eso, su novia también tiene otro gran talento que lo ha cautivado, y que quiso presumir con todos sus fans. “Gracias por tantas risas, por tanto amor, por tantos momentos juntos, por hacerme sentir tan especial, por cocinarme tan rico y ser la mejor chef del mundo, por enseñarme tanto, por ser tan alegre siempre, por apapacharme cuando más te necesito, y más que nada, gracias por elegirme tu compañero. Te amo con todo mi corazón…”, escribió.

Cabe destacar que este video fue publicado luego de compartir un álbum de fotos en el que aparece posando de lo más romántico en una terraza junto a Azul, quien e deja ver sonriente y disfrutando de la compañía de su novio. “Hoy es el cumpleaños de una de las personas más importantes de mi vida. Hoy agradezco que puedo formar parte de su vida y puedo compartir mis mejores momentos con ella…”, dijo, para luego revelar el tierno apodo con el que se refiere a ella. “Te amo @azulguaita, ¡feliz cumpleaños! (Tlacuachito)”.

Mayrín también se unió al festejo

Como es bien sabido, Mayrín es una mamá que ama celebrar con sus hijos los momentos más significativos en sus vidas, por tal motivo, no dudó en felicitar a la joven. “Feliz cumple @azulguaita, te mando un beso muy grande”, dijo la actriz, que ha sido testigo de este romance que surgió en los sets de grabación. Ella tampoco pudo perderse el video que su hijo le dedicó a su novia, confesando lo mucho que la conmovió el mismo: “Me mató su video”, agregó la intérprete, que lleva una linda convivencia con la chica, tal cual se ha podido ver gracias a estos detalles.

