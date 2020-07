¿En casa u hospital? África Zavala revela qué ha decidido para recibir a su bebé

El gran día está cada vez más cerca para África Zavala, pues se encuentra disfrutando de la recta final de su embarazo antes de debutar en la maternidad. La actriz ha confesado que vivir esta dulce espera en el confinamiento no ha sido sencillo, pues ha extrañado muchos a sus seres queridos, entre ellos a su mamá. Sin embargo, se ha aferrado a lo positivo y enfocado en el papel de mamá que pronto desempeñará, de hecho, en uno de sus más recientes posados le dedicó unas dulces palabras a su bebé. A tan poco tiempo de darle la bienvenida a su hijo, aún quedaba duda respecto a lugar donde recibiría a su primogénito, pues la actriz había manifestado un poco de temor ante la idea de ir a un hospital dado el contexto actual. Sin embargo, tras haber analizado todas las opciones por fin ha decidido dónde tendrá a su pequeño.

Hace unos meses África confesó que le daba mucho miedo acudir al hospital a sus revisiones médicas, y que incluso en cada cita acudía totalmente protegida para reducir los riesgos de contagio. Por dicha situación la actriz había considerado la posibilidad de dar a luz en su casa, una opción por la que han declinado muchas mamás en estos tiempos. Sin embargo, luego de meditar los pros y los contras, la estrella de telenovelas finalmente se decidió por tener a su bebé en un hospital. “En algún momento pensé en casa, pero al final también me da mucho miedo porque alguna complicación y cómo corres y haces… Entonces lo voy a tener en un hospital”, comentó en entrevista para el programa Despierta América. La intérprete se manifestó tranquila ante las medidas de precaución que están tomando en las áreas de maternidad de muchos centros hospitalarios. “Lo que están haciendo con todas las mamás es que las áreas de maternidad pues están como aparte, se entra aparte, y todo mundo tiene que tener la prueba de que está bien, igual la mamá, el papá”, explicó aliviada.

A finales de junio, poco más de tres meses después de que dieran a conocer el sexo de su bebé, África y su novio León Peraza revelaron que su pequeño llevaría el mismo nombre que el galán venezolano, aunque dejaron abierta la posibilidad de que tenga un segundo nombre. La actriz ha explicado ahora las sencillas razones de su elección. “Le quise poner (León) por el papá, porque me encanta su nombre, y pues porque obviamente es el papá y lo amo, y entonces por eso escogimos León, que aparte queda perfecto África y León, desde que nos conocimos es como muy chistoso tener esos nombres”, señaló simpática.

Una dulce espera en el confinamiento

La actriz ha sido sincera respecto a su sentir al estar viviendo su embarazo encerrada, sin embargo ha preferido enfocarse en la felicidad que le ha traído esta bella etapa, además está consciente de los riesgos que hay afuera, a los cuáles es más vulnerable en su condición. “Extraño muchísimo poder salir a caminar y ver árboles y todo, pero sí, con el embarazo obviamente uno corre más riesgo que si no estuviera embarazada, entonces sí me he cuidado muchísimo, la he pasado aquí encerrada, pero echándole muchísimas ganas, viendo el lado positivo de esto que es poder disfrutar de mi pancita sin estar trabajando”, comentó en la entrevista para el programa de Univision.

Como muchos, la actriz ha experimentado momentos de ansiedad por estar tanto tiempo sin salir de casa, pues hace poco reveló que lleva casi seis meses de confinamiento, sin embargo está convencida de que mantener una actitud positiva es la mejor manera de sobrellevar esta situación. “Yo sé que es difícil, pero hay que hacerlo, pensar en el bebé porque el bebé siente todo, si de por sí ya tenemos las hormonas y te dicen ya te vas a deprimir normalmente… (lo mejor es) pensar en el bebé y por el bebé tratar de cambiar ese pensamiento”, señaló la actriz, quien aseguró que la fortaleza es una de las cualidades que caracterizan a todas las mamás, la cual hace que las admire profundamente.

