Tania Ruiz y su romántica felicitación de cumpleaños a Peña Nieto: ‘¡Gracias por existir!’

Desde hace un tiempo Tania Ruiz decidió que quería blindar su relación con Enrique Peña Nieto y dejó de compartir fotos al lado de su novio en redes sociales. Aunque está convencida de su decisión, esta tarde hizo una pequeña excepción pues la fecha lo ameritaba. Con motivo del cumpleaños número 54 del mandatario, la modelo le dedicó una linda felicitación que acompañó de una imagen que apareció en la portada de ¡HOLA! México, en mayo del año pasado, cuando la pareja se dejó ver públicamente por primera ocasión. Como pocas veces, la novia del político le dedicó con amoroso mensaje al cumpleañero quien, utilizó por última vez esta red social en mayo del año pasado, cuando anunció a través de un comunicado la disolución de su matrimonio con Angélica Rivera.

Aunque el político ya no es tan activo en Instagram, su novia quiso gritarle su amor con un mensaje en el que, aseguró, este 20 de julio, quien recibió el mejor regalo fue ella y explicó por qué: ¡Feliz Cumpleaños, feliz vida! Hoy es un día para dar Gracias. Yo no solo festejo hoy que es tu cumpleaños, sino todos los días por tu existencia y por estar en mi vida. Sobran las palabras para expresarte y agradecerte tantos sentimientos y emociones que tengo. Es tu cumpleaños, pero el regalo es mío por el hecho de tenerte en mí vida. Sólo deseo que la vida sea tan especial, como lo eres tú para mí y que Dios me permita poderte festejar muchos años más. Hoy y siempre quiero que sonrías, porque hay muchas cosas que agradecerle a Dios. Que este año más en tu vida, sea muy bendecido. Gracias Siempre, ¡gracias por existir! Pero sobre todo gracias a Dios por la bendición que para mí es tu vida”, escribió.

De inmediato, la felicitación de Tania Ruiz se viralizó y sus seguidores utilizaron este post para enviarle felicitaciones al ex Presidente, incluidas las amigas de la modelo, Olivia Peralta y la diseñadora Michelle Torres. Durante esta cuarentena, la modelo había sido cuestionada por sus seguidores sobre por qué no publicaba fotos con Peña Nieto, a lo que ella respondió en un comentario: “Mi vida privada, en cuanto a mi relación, no me gusta exponerla”. Aunque ha apostado por la discreción, sí ha compartido algunos detalles de su relación en Instagram, como el post que le dedicó el verano pasado cuando tenían poco tiempo de novios: “Gracias Dios por crear este encuentro con esta persona tan hermosa (…) Se que hay algo inmenso que nos sostiene y protege y eres tú. ¡Gracias por tanto!”.

La falta de publicaciones al lado de Enrique Peña Nieto, dieron lugar a especulaciones que apuntaban a una posible ruptura, información que ella desmintió a través de Instagram, a inicios de junio: “Gracias a Dios en mi relación con Enrique existe lo más importante: ¡Dios! Junto con él, el amor, la lealtad, el respeto, la confianza y la comunicación”, escribió para echar por tierra la supuesta crisis entre ella su novio. El hecho de que la influencer no comparta fotos o detalles de su vida privada no quiere decir que su relación haya terminado, todo lo contrario, esta es su forma de proteger su amor, según ha comentado.

Esta no es la primera vez que grita su amor en Instagram

Fue el año pasado, podo después de que en nuestras páginas se publicaran las primeras imágenes de la pareja la boda de la hija de Juan Collado, que ella decidió que era tiempo de hacerlo oficial en redes sociales, donde utilizó una de sus historias para compartir la primera imagen al lado de su novio que acompañó de la frase: “A mí la sonrisa que me conquistó no fue solo la que vi, ¡fue la que despertaste en mí!”, dicha publicación se viralizó rápidamente pues luego de meses de ser relacionados, por fin Tania lo confirmaba. Aunque Peña ha apostado a no ventilar nada de su vida personal en redes, sí se ha dejado ver muy cariñoso con sus novia, con quien tiene una química que salta a la vista.