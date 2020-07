En ¡HOLA! Bárbara y Alejandro, así es la nueva vida de los Hank-Coppel en Sevilla

Bárbara Coppel atraviesa por un momento de plenitud personal al lado de su esposo y padre de sus tres hijos (Amaïa, Bastien y Kilian), Alejandro Hank Amaya, con quien ha formado una hermosa familia y ha encontrado con quien compartir una de sus grandes pasiones: viajar. Así lo ha comentado la hermosa modelo, quien ha recibido a ¡HOLA! en su finca de Sevilla, España, en una entrevista que puedes encontrar en nuestra más reciente edición ya a la venta, en la que se confesó feliz e incluso incrédula por el momento tan idílico por el cual atraviesa, al iniciar una nueva vida al lado de todo su clan en el lugar que se ha convertido desde hace unos meses en su hogar.

Durante la charla, Bárbara habló de su nueva vida en España, de su faceta como mamá y de su matrimonio. “A veces no creo la vida que estoy viviendo. Siempre he sido un alma viajera, pero nunca pensé seguirlo haciendo con mi esposo e hijos. No ha sido fácil, es mucho trabajo, pero cuando algo te apasiona las cosas se acomodan”, dijo sincera sobre los cambios que ha experimentado en los últimos meses, mostrándose agradecida por tener la oportunidad de compartir su gusto por los viajes al lado de toda su familia.

Sin embargo, en Sevilla ha encontrado el lugar y el momento para establecerse, luego de pasar por varias mudanzas, todas ellas marcadas por momentos muy importantes y decisivos para el matrimonio, como el nacimiento de sus pequeños o los embarazos de Bárbara. Y aunque han vivido en hermosas ciudades como París, la magia de la capital hispalense los ha colmado de nuevos bríos, llevándolos a la conclusión de no querer dejar este lugar, por lo que han hecho de este destino su hogar.

Además de la belleza del sitio, Sevilla es una ciudad que Hank conoce a la perfección, pues ha sido su hogar por al menos dos décadas, algo que también ha sido decisivo a la hora de escoger el lugar en el que decidirían iniciar una nueva historia de familia. “Alejandro ha vivido más de 20 años en Sevilla, él me la presentó y me enamoré. Detalles como caminar a todos lados, ver la arquitectura y los colores de los azulejos, que la gente arregle a sus hijos hasta para ir al súper es un gozo”, comentó la modelo ilusionada por la hermosa historia que está escribiendo al lado de su familia. Encuentra todas las imágenes de este espectacular posado y la entrevista completa en el número que ya está a la venta.

Completamente enamorada

Sin duda alguna, Bárbara Coppel es una mujer muy apasionada que no tiene temor a expresar sus sentimientos abiertamente. Es por eso que al cuestionarla sobre su relación con Hank Amaya no ha dudado en gritar su amor a los cuatro vientos, dejando en claro que Alejandro es el gran amor de su vida y que a cinco años del romántico momento en el que le pidió que se convirtiera en su esposa, su amor está más fuerte que nunca. “Por supuesto (le volvería a decir ‘sí, acepto), Alejandro es el amor de mi vida”, confesó la enamorada modelo y empresaria orgullosa del gran amor que siente por su esposo.