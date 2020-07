Kanye West y el controversial discurso que causó polémica, incluso entre las Kardashians

Lo que comenzó como una postulación informal se ha convertido en una realidad, Kanye West protagonizó su primer acto de campaña rumbo a las elecciones presidenciales de Estados Unidos. A dos semanas de haber hecho públicas sus ganas de contender a la presidencia, el rapero se reunió este domingo con un grupo de simpatizantes ante quienes pronunció su primer discurso que, como era de esperarse, fue tan controversial como el anuncio de su candidatura. Durante su primer mitin, realizado en Carolina del Sur, reveló su postura en temas como la esclavitud y el aborto, tópico que se convirtió en el principal de la noche, luego de que confesó que por su mente y la de su esposa, Kim Kardashian pasó cuando se enteraron que esperaban a su primera hija, North West, instante en el que según contó, recibió el mensaje de Dios y decidió convertirse en padre.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Ataviado en un look muy casual para la ocasión (camisa estilo polo negra, pantalón cargo beige y un chaleco antibalas, del mismo tono, con la palabra “seguridad” escrita al frente), Kanye recordó: “Mi novia me llamó gritando, llorando. Soy rapero y ella dijo, ‘estoy embarazada’. Ella estaba llorando”, comentó. Tras la llamada de Kim, el rapero, que se encontraba en Francia, experimentó lo que él describe como una señal de Dios: “Estando yo en el departamento en París, el mismo donde después robaron a Kim, tenía mi computadora abierta (…) de pronto la pantalla se puso en blanco y negro y Dios me dijo: ‘Si jodes mi visión, yo joderé la tuya”, según contó, tras esta revelación llamó a su entonces novia y le pidió que tuvieran a la pequeña Northie. Entre lágrimas, Kanye aseguró: “¡Tenía las pastillas en la mano! ¡Casi mato a mi hija!”.

VER GALERÍA

Visiblemente conmovido, Kanye aseguró que, si sus declaraciones, repercuten en su relación matrimonial, de cualquier forma, está feliz con el hecho de que su primogénita haya nacido: “Incluso si mi esposa se divorciara de mí después de este discurso, trajo a North a este mundo, cuando yo no quería que lo hiciera, ella luchó y decidió proteger al bebé”, comentó dejando claro que el tema de convertirse en padres lo discutieron en varias ocasiones pues ella sí deseaba convertirse en madre. Paradójicamente, Kanye también reveló que su mamá atravesó por una situación similar cuando se enteró que él vendría al mundo; pues su padre no deseaba asumir dicha responsabilidad: “Mi mamá me salvó la vida, mi papá quería que abortara y mi madre salvó mi vida, no habría Kanye West porque mi papá estaba muy ocupado”, dijo.

Ya en su papel de político, el rapero lanzó su primera postura respecto a esta situación: “El aborto debería ser legal, pero debería haber otras opciones disponibles. Todo el que tenga un bebé debería recibir un millón de dólares o algo así. No más plan B”, detalló para luego revelar que ha decidido cambiar de residencia: “Me mudé a un pequeño pueblo, en Cody, Wyoming”, donde a finales de agosto la familia celebró los siete años de North West, la mayor de sus cuatro hijos. Tras recibir a su primogénita, el rapero y la empresaria recibieron a Saint, Chicago y Pslam.

VER GALERÍA

La rección de las Kardashian al discurso

De acuerdo con información de TMZ, Kim Kardashian y su familia están “conmocionados, más allá de las palabras con las revelaciones de Kanye”. De acuerdo con una fuente reconocen la necesidad de ayudar profesionalmente al rapero quien, posiblemente, esté atravesando por un episodio mental derivado a al trastorno de biopolaridad que padece. Antes de que el rapero pronunciara su primer discurso, Kim Kardashian defendió su acto proselitista apelando al argumento de que su esposo es un “libre pensador”. Si bien Kim siempre apoya a su marido, tras pronuncia su discurso ningún miembro de la familia hizo eco a lo dicho por el rapero y mucho menos lo acompañaron en este acto que ha dado mucho de qué hablar.

Además del tema del aborto, durante su discurso, donde pidió al público silencio total en varias ocasiones e incluso los reprendió cuando aplaudían en momentos que consideraba una interrupción, Kanye dijo frases como: “Hay personas sin hogar frente a la tienda de Gucci, esas son las cosas que me importan. Yo estoy al servicio de Dios”. Además, hizo referencia a la ideología que profesa: “Lo único que puede liberarnos es obedecer las reglas que se nos dieron como tierra prometida”. Aunque la familia Kardashian está acostumbrada a lo reflectores, sobre este tema Kim no se ha pronunciado públicamente y resulta raro que en su Instagram no haya publicado historias en las últimas 24 horas.