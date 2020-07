'Espero que me invites a la boda', Talina Fernández reacciona emocionada al compromiso de Ana Bárbara La conductora se mostró muy feliz al enterarse de la buena noticia

Enamorada y muy feliz es como se encuentra Ana Bárbara en estos momentos, luego de que su guapo novio, Ángel Muñoz, le propusiera matrimonio de una forma muy original, hace apenas unos días. Como era de esperarse, los amigos y familiares se han unido a los festejos, enviando sus mejores deseos a la pareja en esta nueva etapa en la que están a punto de aventurarse, deseándolos llegar al altar muy pronto. Una de esas personas ha sido Talina Fernández, quien ha creado un vínculo muy especial con la intérprete, a raíz de que decidió adoptar como sus hijos a los nietos de la presentadora, luego del sensible fallecimiento de su madre, la actriz Mariana Levy.

Emocionada por la buena noticia y por ver a Ana Bárbara muy enamorada, Talina celebró por todo lo alto el compromiso de la cantante, enviándole un mensaje muy cariñoso y haciéndole un divertido guiño a la ‘Reina Grupera’ acerca de su próxima boda. “Te amo, bendiciones. Espero que me invites a la boda. Si tengo que ir remando, (iré)”, expresó la ‘Dama del Buen Decir’ durante su participación en el programa Sale el Sol, en donde ha estado como conductora invitada durante los últimos días.

La presentadora aprovechó el momento para hablar acerca del prometido de la artista de 49 años, de quien no tuvo más que puras buenas palabras sobre su persona. “Ese Ángel es de la guarda, porque Ana Bárbara tiene un programa en Los Ángeles y ¿sabes quién está en el camerino?, por si quiere un refresco, por si le falta el chal, por si los zapatos… Ángel. Es un mango…”, expresó Fernández emocionada por la gran noticia.

Fue el pasado 17 de julio cuando Ana Bárbara, a través de su perfil de Instagram, compartió con todos sus fans la buena nueva de su compromiso. La cantante compartió una fotografía en la que se le puede ver de lo más sonriendo, presumiendo orgullosa el enorme y hermoso anillo que le entregó su futuro esposo. Junto a la postal, la potosina escribió un mensaje con el que confirmó lo que todos ya asumían al ver en primer plano la impresionante joya. “¡Dije que sí! Pedazos de mi alma, así como han estado conmigo en mis tristezas, hoy les comparto mi alegría, ‘Mi corazón me dice sí’”, expresó, generando todo tipo de reacciones por parte de sus fans.

Una relación muy cercana a pesar de las adversidades

Talina Fernández y Ana Bárbara están unidas en el amor que tienen por los tres hijos de Mariana Levy, María, Paula y Emilio. Y es que tras la muerte de la actriz, ambas famosas quedaron al cuidado de los menores, a quienes han acogido como si fueran sus hijos. Consciente de todo lo que la cantante ha hecho por sus nietos, la presentadora no deja de agradecer públicamente el cariño que la cantante les ha dado de forma incondicional y sin distinciones. “Yo no he conocido una mejor madrastra, mamá de mis nietos, José Emilio y Paula, que Ana Bárbara… Los llevaba al dentista, al karate, al taekwondo. Estaba pendiente de cada necesidad de mis nietos”, expresó Talina durante una entrevista en el programa De Primera Mano, en enero de 2018.

