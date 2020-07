'Nadie te amará como yo', Cristian Castro recuerda a su abuela Doña Socorro

El vacío que dejó Doña Socorro Castro Alba, madre de la actriz Verónica Castro y abuela de Cristian Castro, luego de su sensible partida, será algo que sus seres queridos resentirán por siempre. Es por eso que, a punto de que se cumplan tres meses de su fallecimiento, el cantante no deja de recordarla y rendirle homenajes a la persona a la que también considera su madre. Justo como lo hizo durante el pasado fin de semana, cuando a través de sus redes sociales Cristian compartió una emotiva postal en la que aparece junto a su abuela, recordando con melancolía sus días junto a ella.

En la imagen, que ha publicado en su perfil de Instagram, se puede ver al cantante posar en un enorme jardín, abrazado de Doña Socorro y sonriendo para la lente. Cristian también acompañó su publicación de unas emotivas palabras en las que expresó el gran amor que tiene por su abuela. “Nadie te amará como yo”, escribió el cantante como descripción para la hermosa postal a la que sus fans han reaccionado con mucho cariño. Entre los comentarios, se puede leer el de la actriz Sofía Castro, prima del intérprete de Azul y nieta de Doña Socorro. La joven artista secundó las palabras de su primo y comentó: “Y yo”, sumándose a la declaración de amor de Cristian.

Sin duda alguna, el golpe que recibió la familia al tener que despedirse de la matriarca de este clan fue muy duro, sobre todo para Cristian, quien tenía un vínculo muy especial con su abuela y que debido a las restricciones por la pandemia, no pudo estar cerca de ella en el momento de su partida. “Yo hablaba diario con mi abuela, le hablaba tres veces al día… Siempre me despertaba le llamaba y antes de que se acostara le llamaba”, comentó el cantante en una reciente entrevista con Galilea Montijo para el programa Hoy. “Éramos muy unidos, entonces obviamente que todos estábamos pendientes de mamá Socorro porque era la luz”, agregó.

En la misma entrevista, el intérprete confesó que se mantuvo en contacto con ella, incluso instantes antes de su muerte, teniendo la oportunidad de despedirse con mucho cariño, aunque fuera a la distancia. “Hablé el día antes de que se la llevaran y de que muriera. Inclusive me pasaron con ella ya muriendo. Entonces pude llorar, pude gritar de desesperación, y también me pude despedir de ella con todo el amor del mundo… Mi bien amada se me fue, pero gracias a eso también se abren otras puertas a la espiritualidad”, afirmó.

Una pérdida irreparable

Para Cristian Castro, el amor de su abuela era muy especial, aunque Verónica Castro siempre fue una madre presente y proveedora, el vínculo que creó con Doña Socorro lo compara con el amor que tiene por su madre. “Mi madre, obviamente salió a buscar el pan, salió a trabajar, gracias a ella pude tener la educación que tuve, el colegio que tuve, los lindos compañeros que tuve y me pude graduar de la preparatoria; después, ella también me ayudó para poder sacar mi primer disco, obviamente, le debo todo a mi madre, pero el cariño que tuve con mi abuela fue como más madre, fue la madre de toda la familia”, comentó durante una entrevista virtual con la cantante Guadalupe Pineda.

Es por eso que la partida de su abuela ha resultado ser un gran golpe en su vida, pues ha significado el perder a una de las personas más importantes de su vida. “Hoy día estoy con ganas de entrar hasta a un grupo de ayuda porque me siento muy desolado”. Contó que desde que doña Socorro falleció la ha tenido muy presente: “La veré todos los días en mis sueños porque, aparte, la sueño todos los días”. También confesó que alista material musical inspirado en ella: “Estoy haciendo una canción, un tributo a mi abuela, componiéndole canciones y tratando de hacer un disco un poquito más espiritual, así que muy pronto les voy a estar transmitiendo este mensaje espiritual, porque creo que lo necesitamos”, finalizó.