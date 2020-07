El audio en el que Amber Heard dice haber agredido a Johnny Depp

La tercera y última semana de audiencias en el juicio de Johnny Depp en contra de The Sun y su editor ejecutivo, no ha perdido la intensidad de las primeras revelaciones que se hicieron. En esta ocasión, con Amber Heard en el estrado, las cosas se pusieron complicadas gracias a un audio que el equipo del actor dio a conocer, en el que en una grabación de dos horas, la actriz acepta haber agredido a Depp y se burla de sus quejas al respecto. Con Heard en el estrado, el audio fue dado a conocer en la corte, con la actriz admitiendo que en ese audio aceptaba haber agredido físicamente a su entonces esposo; aunque en las siguientes preguntas apunta a que solo lo agredía cuando sentía que ‘tenía que escapar’.

Todo comenzó cuando Amber fue cuestionada sobre los varios testigos que han declarado en estas semanas que nunca vieron una agresión, a lo que respondió que era algo que pasaba a puertas cerradas. Amber continuó explicando: “Nunca fui violenta. En los muchos años de relación no intenté defenderme. Pero cuando sentí que mi vida era amenazada, intenté defenderme pero comenzó a pasar cuando ya teníamos años de relación, años de violencia en los que ni siquiera intenté defenderme, solo me desconectaba”. Con lo que no contaba es que el equipo legal de Depp tenía una grabación de dos horas en las que se le escuchaba decir algo diferente.

“No te di un puñetazo, no te di un revés, te golpee, pero estás bien, no te lastimé”, se escucha decir a Heard en el audio que fue grabado sin su conocimiento. Aunque Depp repite en varias ocasiones que Amber lo golpeó con el puño cerrado, ella responde: “Esa es la diferencia entre tú y yo. Eres un $%&/# bebé. Eres un bebé. Madura Johnny &%##$%&”. El actor repite en varias ocasiones que ella comienza peleas físicas con él y que por eso se tuvo que ir, a lo que ella dice: “Empecé peleas físicas, sí, así que hiciste lo correcto….pero cuál es tu excusa cuando no hay una pelea física…y de todos modos huyes. Todavía me puedes insultar. Eres un hipócrita, eres un bebé, si te dieran una probada a ti, te volverías loco pero aún así criticas”.

Al terminar la grabación, el equipo de Depp preguntó a Amber si en el audio admitía haber golpeado al actor, a lo que respondió que sí. Cuando en otro audio se le escucha decir que aventó cacerolas al actor, Heard dijo que lo había hecho para escapar de él.

Las acusaciones de Amber

Antes de que se diera esta información en la Corte, Amber dio como testimonio de forma escrita: “Algunos incidentes eran tan severos que me daba miedo que me fuera a matar, ya sea intencionalmente o simplemente perdiendo el control y yendo demasiado lejos. Explícitamente me amenazó con matarme muchas veces, especialmente más tarde en nuestra relación”. Además quiso asegurar: “Es muy bueno manipulando a la gente…Culpaba de sus acciones a un personaje creado en vez de a sí mismo, a quien llamaba ‘el monstruo’. Hablaba de él como si fuera otra persona o personalidad y no él haciendo las cosas”.

“Cuando Johnny pone su atención en ti, con toda su intensidad y obscuridad, es como nada que haya experimentado. Cuando digo que es obscuro, (es porque) él tenía una forma de hablar violenta y obscura, la forma en la que hablaba de nuestra relación de ‘vida o muerte’, diciéndome que la única manera de dejarla era muriendo…Al oírlo hablar de su infancia o de sus relaciones pasadas, él siempre es la víctima. Funciona con cero responsabilidad a nadie y saca provecho de los que le dieron eso. Nadie le da dirección o retroalimentación honesta. Es muy raro ver a alguien, profesionales, doctores, abogados, ejecutivos de cine, decirle que no. Lo intenté pero no funcionó”.

La Corte escuchó este lunes que Depp tenía una larga lista de apodos para los coprotagonistas de Heard, de quienes estaba celoso. La actriz dijo que comenzó a rechazar oportunidades laborales y a vestirse más discretamente por los comentarios negativos que recibía de Depp. Además hizo referencia a su uso de drogas y consumo de alcohol, admitiendo que ha probado algunas sustancias psicotrópicas y que tomaba más que el actor en los periodos que él estaba sobrio, dos cuestiones que han sido tema en este juicio.

