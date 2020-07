Ana Bárbara narra a detalle cómo le pidieron matrimonio: ‘Fue muy hermoso’

Siempre cercana con su público, Ana Bárbara ha sido muy abierta al compartir distintos momentos de su vida más allá de su carrera artística, prueba de ello son los simpáticos videos junto a su familia que a menudo publica en redes sociales. Por eso, hace unos días quiso gritar su felicidad a los cuatro vientos y es que la ocasión vaya que lo ameritaba. Y es que, luego de varios años de sólida relación, el novio de la cantante, Ángel Muñoz, se animó a pedirle matrimonio. Ante tan buena nueva, a la intérprete no pudo contener su emoción por lo que hizo el feliz anuncio mostrando su anillo de compromiso. Pero los fans querían saber todos los detalles de aquel inolvidable momento, y Ana Bárbara los ha complacido ahora, pues ha contado todos los pormenores del día en que su novio le pidió que se casara con él.

“Este que es un paso muy importante que quiero compartir con ustedes, porque aunque finalmente son cosas que se viven de manera privada, en familia, pues al ser figura publica me siento con el permiso…”, explicó Ana Bárbara al principio del video que había prometido a sus seguidores para contar los detalles de su compromiso. Luego de agradecer el apoyo de sus fans, de los medios y otras personas, la cantante procedió a contar cómo fue aquel inolvidable día, en el que ella regresaba a casa luego de trabajar en Tengo talento, mucho talento, el nuevo programa de concursos en el que participa. “Estaban tres de mis hijos, Chema, Jeros y Emiliano conmigo, y obviamente Ángel que tenía una sorpresa, ellos habían planeado más o menos todo en mi ausencia”, narró.

“Ángel tiene un traje de Ironman muy parecido al que sale en las películas, y cuando lo estaba ahí arreglando y enciende las luces, y todo”, contó la intérprete, indicando que incluso ha mostrado dicho traje en su cuenta de TikTok. “De repente levanta la máscara con un control remoto, y me dice: ‘Mira, ¿ya viste?’. Y yo: ‘Qué tiene yo qué tiene’. (Y él): ‘Ahí tiene algo negro’… Iba a meter la mano y en eso él la mete y saca la caja, y saca el anillo”, continuó Ana Bárbara sin dejar de sonreír ni un momento. “No les puedo decir mi emoción, la manera en que me sorprendí, porque no me lo esperaba en ese momento, en otros momentos sí, pero en este no”, dijo entre risas. “Entonces fue muy hermoso, los niños le decían a él que hacer: ‘Híncate, pídele, mamá tú no te hagas del rogar’, y de hecho Emiliano gritó: ‘La tercera es la vencida mamá’”, recordó feliz, la guapa cantante, quien efectivamente ya ha estado casada en dos ocasiones anteriores, una de ellas con José María Fernández, padre de su hijo Chema, y la otra, años atrás cuando era muy joven.

Los mejores cómplices

Tal como lo platicó, sus hijos jugaron un plan importante en el compromiso, motivo por el cual los invitó a contar sus impresiones en el video. “¿Se divirtieron?”, preguntó, a lo que los tres jovencitos respondieron afirmativamente. “Muy padre”, dijo Jerónimo, mientras que Emiliano comentó: “Felicidades mami”. Chema señaló: “Estuvo muy divertido… Era muy Ironman y muy cómic”. Ante la pregunta de su mamá, su hijo menor de la cantante, explicó por qué le pareció divertido aquel instante: “Porque por fin te dio el anillo pa’ cuando”, dijo de lo más simpático sosteniendo la mano de su mamá y mostrando la sortija. Sin embargo, el pequeño admitió que él imaginaba una pedida un poco distinta. “Muy original y muy fancy… Es que yo me imaginaba a Ángel con un traje bien elegante, así sacando la caja, ‘¿te quisieras casar conmigo?’”, explicó. “Como el Profesor Jirafales”, comentó la mamá entre risas. “Realmente fueron momentos muy bonitos, gracias chicos”, agregó.

Ana Bárbara reflexionó que tras haber vivido experiencias difíciles ha podido tomar mejores decisiones, una de ellas es su relación con su actual prometido. “Así es que haber vivido ese momento el compromiso, vivir el que Ángel diera ese paso, llevamos unos años juntos, pero este es otro paso…”, comentó. “Me encantó compartir esta historia con ustedes, estar con una parte de mis hijos, aunque saben que siempre va a haber pedazos de mi alma en otros lados, los anhelo y quiero estar con toda mi familia, mi madre, mis hermanos, mi papá….”, continuó la cantante, con la voz un poco entrecortada. “Estoy feliz nada más que me emociono de felicidad”, explicó la cantante, quien incluso aprovechó el video para cantar un tema dedicado a este momento tan especial de su vida. “Me carcomieron los nervios, pero quiero subrayar mi agradecimiento y mi amor a Ángel por todos estos años de comprensión, él tampoco se la ha pasado nada mal, y creo que pues el resultado al final es este momento, gracias a mis hijos por ser cómplices de esta aventura”, concluyó.

