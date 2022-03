'Los niños siguen aislados', Alan Tacher sobre el estado de salud de sus hijos

El pasado 16 de julio, Alan Tacher y su esposa Cristy Bernal informaron a través de sus redes sociales que habían dado positivo a la prueba del coronavirus, provocando incluso la suspensión de actividades del programa Despierta América, del que Alan es titular, hasta que se descarte cualquier otro contagio, pues al igual que algunas producciones de México, han continuado sus transmisiones en vivo siguiendo estrictamente las medidas de prevención. En aquella ocasión, la pareja informó a sus seguidores sobre las medidas que están tomando para hacer frente al Covid-19, así como de los síntomas que están teniendo derivadas de su enfermedad. Alan y Cristy han vuelto a las redes para dar una actualización sobre su estado de salud y responder las inquietudes de sus fans, quienes no han dejado de preguntar por la salud de los hijos del matrimonio, Michelle, de cuatro años, y Liam de dos.

En un video compartido a través de Instagram TV, la pareja se mostró optimista respecto a su diagnóstico, admitiendo que los estragos del coronavirus los han resentido sobre todo en las noches y dando tranquilidad a sus preocupados fans al revelar que hasta el momento sus pequeños se encuentran bien. “Los niños están sanitos, están bien, no han presentado síntomas. Ya hablamos con su pediatra (sobre) las medidas que podemos tomar en cualquier momento, si se llegan a enfermar", comentó Cristy en su video. Por otro lado, Alan explicó que han tenido que tomar distancia de sus hijos, evitando cualquier contacto con ellos. "Siguen aislados los niños, eso sí, por supuesto y evitando todo tipo de contacto", añadió.

Sobre sus síntomas, la pareja ahondó más en el tema, detallando cómo es que han resentido la enfermedad en sus cuerpos y la forma en la que la misma se ha manifestado. “Dentro de todo estamos estables, nos sentimos bien… los síntomas son diferentes. Yo a veces he tenido más de tos, los dos hemos tenido como más intenso el dolor de cabeza, pero son síntomas aguantables hasta ahorita, todo sigue normal”, expresó Cristy. Por su lado, Alan comentó: “En las noches se complica un poco más, hay un poco más de tos, sientes que se te va el aire del pecho, nada de fiebre…”, comentó el carismático conductor. “Es muy raro, sabes que tienes algo, no sabes qué es, sabes que hay algo que está en tu cuerpo que no está funcionando bien", describió Tacher.

Además de agradecer las muestras de cariño de sus seguidores, amigos, compañeros de trabajo y familiares, Alan y Cristy aseguraron que el próximo 25 de julio se les realizará una nueva prueba para revisar el estatus de su enfermedad y descartar o confirmar la presencia del nuevo virus en su cuerpo.

¿Qué sucede en 'Despierta América'?

Por el momento todo el staff y el talento han sido puestos bajo estricta cuarentena, sometiendo a todos los que intervienen en el matutino de Univison a la prueba y así descartar cualquier nuevo contagio. Sin embargo, una de sus presentadoras titulares, la mexicana Carla Martínez, ha presentado algunos síntomas y se encuentra a la espera de la confirmación de su prueba. Mientras tanto, la producción ha tenido que reforzar sus medidas de prevención, obligando a sus presentadores a transmitir el programa desde casa, situación que han venido haciendo durante los últimos tres días. Cabe destacar, que Despierta América se transmite desde Miami, Florida, ciudad que ha sido duramente golpeada por el coronavirus y que incluso es uno de los focos rojos en todo Estados Unidos, país que actualmente es el epicentro de la pandemia a nivel mundial.

