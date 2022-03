El 'Canelo' llega a los 30 en uno de los mejores momentos de su carrera

Saúl ‘Canelo’ Álvarez se encuentra en un gran momento de su vida. Y es que además de ser uno de los boxeadores más destacados de México en el mundo e incluso ser considerado como el pugilista mexicano mejor pagado a nivel internacional, el guapo tapatío abraza la vida convertido en padre de tres pequeños y completamente enamorado de su pareja y madre de su hija menor, Fernanda Gómez. Es así como el ‘Canelo’ llega a los 30 años, siendo todo ícono del deporten nacional y a la espera de retomar su carrera, luego de hacer una pausa en el camino debido a la emergencia sanitaria que el mundo enfrenta.

Discreto como siempre, el pelirrojo no ha hecho ninguna mención acerca de su cumpleaños, el cual celebró apenas el sábado 18 de julio. Sin embargo, su novia se ha encargado de dar un pequeño vistazo de la forma en la que ha festejado esta fecha tan especial y marcada en el calendario de su familia, pues además de celebrar un año más de vida, el festejo ha sido aún más significativo al llegar el ‘Canelo’ a los 30, listo para continuar consolidando su leyenda.

A través de Instagram Stories, Fernanda compartió una fotografía en la que se puede observar a Saúl, posando frente a un increíble y divertido arreglo de globos, en el que se puede leer: “Feliz cumpleaños, Papa”, refiriéndose al apodo con el que la modelo suele llamar al padre de su hija. Por otro lado, la novia del deportista refrendo nuevamente su amor por el deportista, escribió un mensaje en el que habló también por su hijita, la tierna María Fernanda, de apenas 2 añitos. “Te amamos”, se puede leer sobre la imagen.

A principio de este mes, la novia del ‘Canelo’ también cumplió años, una fecha que estuvo plagada de impresionantes detalles románticos de parte del boxeador para la madre de su hija, quien no escatimó en recursos para hacerle saber lo mucho que la ama y admira. Fernanda, que recién cumplió 24 años, recibió por parte de Saúl y su hija un enorme arreglo de rosas rojas que tenían la forma de un corazón, el cual también estaba rodeado de otros arreglos de rosas roja y rosas en los que se podía leer: “Feliz cumpleaños”, un arreglo por cada letra. La modelo no dudó en presumir su impresionante regalo a través de las redes sociales, agradeciendo públicamente a su pareja y expresando todo su amor por su familia.

Una nueva pasión en su vida

Saúl ‘Canelo’ Álvarez ha demostrado ha demostrado que además del box y de su faceta como papá, tiene otras grandes pasiones como el golf, un deporte que se ha convertido en su pasatiempo favorito mientras no está en entrenamiento o triunfando arriba del ring. De hecho, hace unas semanas, el deportista se dejó ver de lo más emocionado participando en un campeonato de este deporte, en el que también participaron otras estrellas del deporte como Óscar de la Hoya, Kyle Williams, Tony Romo y Stephen Curry, entre otros.

Si bien, el golf es relativamente nuevo en la vida del ‘Canelo’, no le fue tan mal en el torneo, al terminar en el lugar 49 de 71, nada mal para un novato, como el mismo lo apuntó en sus redes sociales, al compartir un video en el que se le puede ver en plena acción, lejos del cuadrilátero, pero celebrando como si estuviera encima de uno. “Normalmente cuatro veces por semana voy al golf, me distraía, pero hasta eso me tocó dejar por un lado, pero bueno es parte de y hay que tomarlo positivo”, declaró el boxeador sobre su nueva pasión, en abril de este año al diario Milenio. “El golf me apasiona, me recuerda como cuando empecé a pelear, me gusta mucho. Es como ir y querer ser mejor en cada tiro”, finalizó.